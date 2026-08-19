Tras los reiterados reclamos de las provincias por el mayor consumo eléctrico que afrontan las familias del norte durante los meses de altas temperaturas, el Gobierno Nacional y los gobernadores del Norte Grande alcanzaron esta semana un acuerdo para avanzar en un nuevo esquema energético que contemple las particularidades de las zonas cálidas.

Luego de una reunión que se extendió durante casi cuatro horas en el Ministerio de Economía, los mandatarios provinciales dieron un paso clave para la implementación de este esquema. El objetivo del Poder Ejecutivo es que, además de sumar apoyos para modificar la Ley de Zonas Frías, que ya tuvo media sanción en Diputados en el mes de mayo, los legisladores de estos distritos acompañen a otras iniciativas impulsadas por el oficialismo.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Además, participaron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy). También formaron parte del encuentro la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y equipos técnicos de las diez provincias del Norte Grande.

Después de la reunión, Caputo confirmó que existe consenso político para modificar el actual sistema. “Consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias”, señaló el ministro de Economía ante la prensa.

El funcionario agregó que Nación y las provincias acordaron trabajar conjuntamente para avanzar con la implementación “lo antes posible”. Por su parte, Santilli remarcó que el acuerdo se produjo menos de una semana después de que los gobernadores formalizaran nuevamente el planteo durante la reunión del Norte Grande realizada en Posadas.

Según trascendió, el acuerdo prevé elevar el consumo subsidiado de 150 a 300 kWh en las zonas cálidas y de 300 a 550 kWh en las muy cálidas, entre noviembre y abril. “En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución”, se jactó Santilli.

Qué es el régimen de zona cálida

El régimen de zona cálida se trata de una tarifa eléctrica diferencial para las provincias que reportan altas temperaturas, un reclamo histórico de las 10 jurisdicciones que componen el Norte Grande, que ya presentaron distintas iniciativas ante el parlamento. La más reciente fue obra del bloque justicialista del Senado y contempla descuentos en las boletas de luz para los sectores de bajos ingresos.

El texto impulsado por el peronismo se dio a conocer el 22 de abril pasado y propone la creación de un "Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino", cuyo objetivo es "garantizar a los usuarios residenciales de el acceso permanente al servicio esencial de energía eléctrica mediante tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región en cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la energía como derecho humano".

Entre sus principales puntos, se destacan descuentos del 50% en las tarifas para los ingresos bajos y un 35% para ingresos medios y entidades sociales. Asimismo, que no haya tope de consumo subsidiado y límites a los aumentos: pueden superar salarios -de acuerdo al Coeficiente de Variación de Salarios- o precios mayoristas (IPIM). También contempla IVA 0% para quienes no tienen gas natural.

Durante la presentación de la iniciativa, el presidente del Bloque Justicialista en la Cámara Alta, José Mayans, aseguró que el gobierno de Javier Milei debe "trabajar un poquito para la gente" y evitar "que se tenga que endeudar con la tarjeta para pagar los servicios".

Por su parte, el senador de Chaco Jorge Capitanich señaló que "las provincias del Norte sufren las altas temperaturas, sobre todo entre los meses de enero y abril". "En todos los casos superan los 38°, eso requiere el uso intensivo de artefactos eléctricos para sobrevivir", apuntó el ex gobernador.

Capitanich señaló que este régimen "es para la gente", ya que "los clubes no pueden pagar la luz y los jubilados tienen que elegir entre comer y pagar la luz". Además, afirmó que está destinado a "familias de bajos ingresos, que solo alcancen el monto equivalente a una canasta básica", mientras que están "excluidos aquellos que tengan inmuebles, automóviles o que superen la canasta básica total".