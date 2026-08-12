Santilli se reunió con gobernadores del Norte Grande: reclamos por tarifas energéticas y rutas

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó del Consejo Regional del Norte Grande, realizado en la ciudad de Posadas, Misiones. El anfitrión de la 24° Asamblea del Norte Grande fue Hugo Passalacqua, quien se reunió junto a otros mandatarios de la región en un encuentro donde se buscó avanzar en una agenda común de desarrollo y fortalecimiento regional.

Santilli llegó a Misiones convocado por los mandatarios de la región y destacó la importancia de mantener una agenda de gestión con las provincias. “Para mí es muy importante escuchar a los gobernadores. Tenemos una agenda muy amplia con todos ellos”, sostuvo en la previa del encuentro que tuvo como ejes la energía, infraestructura, rutas y desarrollo productivo.

El ministro se refirió a la situación económica y defendió el rumbo del Gobierno nacional, aunque reconoció que todavía existen sectores que atraviesan dificultades. “Hay problemas, sí, claro que hay problemas, por supuesto, y no hay que negarlo”, señaló, antes de sostener que el proceso de transformación económica comenzará a alcanzar progresivamente a todos los sectores.

Además, sostuvo que los cambios estructurales requieren tiempo y comparó el proceso argentino con experiencias internacionales, donde, según indicó, las transformaciones demandaron entre tres y siete años. “Falta un camino enorme”, reconoció, aunque insistió en que la economía argentina ya comenzó a crecer.

En ese marco, el funcionario anticipó avances en materia vial y aseguró que ya fueron adjudicadas las concesiones correspondientes a unos 9.000 kilómetros de la red vial nacional. Según explicó ante medios locales, resta adjudicar unos 3.500 kilómetros, cuyos trabajos comenzarían entre fines de agosto y principios de septiembre.

Del encuentro también participaron los gobernadores Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

El ministro anticipó avances en material vial. (Foto: Misiones Online).

Reclamos por tarifas de energía y preocupación por El Niño

Uno de los puntos de mayor interés para los gobernadores es la discusión sobre la estrategia federal energética. En ese marco, los mandatarios provinciales que representan al Norte buscan incorporar a la discusión una problemática que afecta particularmente a la región durante los meses de verano: el elevado consumo de electricidad provocado por las altas temperaturas.

El planteo apunta a que las políticas de asistencia energética contemplen las necesidades particulares de cada región. Mientras en las zonas frías el consumo de gas aumenta durante el invierno, en las provincias del norte la demanda eléctrica se incrementa fuertemente durante el verano por el uso de equipos de refrigeración. Santilli confirmó que el Ejecutivo avanza con su propio proyecto de zonas cálidas.

Más allá de la infraestructura económica, la Asamblea abordó la vulnerabilidad de la región frente a los fenómenos naturales. Los gobernadores analizaron los pronósticos de impacto de El Niño y evaluaron escenarios hidroclimáticos para fortalecer los sistemas de alerta temprana y prevención.

El fenómeno, al que algunos meteorólogos denominan "Súper Niño" por la magnitud de sus efectos, se hará sentir especialmente en el centro y el norte del territorio nacional.

En este sentido, destacaron que la infraestructura de defensa y los protocolos conjuntos son las únicas herramientas eficaces para mitigar las consecuencias de las inundaciones y otras contingencias climáticas en las provincias del norte.