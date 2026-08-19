Kicillof en Chaco, junto a la CGT: "Milei destruye la vida de los trabajadores"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Chaco para ser el principal orador de un acto de la CGT en el que cargó contra el modelo de Javier Milei que "destruye la vida de los trabajadores y liquida empresas a cada minuto". También aseguró que el crecimiento del endeudamiento de las familias es "el resultado de una política injusta e inhumana" y pidió "terminar con este experimento de la ultraderecha".

"El problema de la Argentina tiene nombre y apellido: Javier Milei y su plan económico. Su modelo se está llevando puesto al sistema productivo, a los salarios y a las familias, que terminan endeudándose a tasas descontroladas para pagar los servicios, los remedios o la comida", indicó Kicillof tras participar de un acto en un auditorio repleto del sindicato de empleados de comercio de Chaco.

El mandatario provincial, que estuvo acompañado del exgobernador chaqueño, Jorge Capitanich, del exsecretario general de la CGT, Héctor Daer, y otras figuras de su Gabinete bonaerense, apuntó contra una de las principales consecuencias económicas del modelo mileísta. "Llegar al extremo de poner en riesgo la supervivencia diaria es el resultado de una política injusta e inhumana", cargó Kicillof.

La presencia del gobernador en el acto de la CGT Regional Chaco se da un día antes de que la central obrera, junto a las dos CTA, la UTEP y otros gremios y movimientos sociales, se vuelvan a movilizar a Plaza de Mayo para protestar frente al Ministerio de Economía, con el endeudamiento familiar como uno de los reclamos. "Este esquema destruye la vida de los trabajadores y liquida empresas a cada minuto, rematando nuestros recursos naturales para beneficiar a unos pocos sectores que concentran riquezas infinitas", agregó Kicillof.

Según la consultora Zentrix, casi nueve de cada diez argentinos creen que necesitan dos o más trabajos para llegar a fin de mes, mientras que entre los menores de 40 años el 85% no supera el día 20 y el 77% está endeudado.

Además, desde la llegada de Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023 ya desaparecieron 30.633 empresas, equivalentes al 6% del total registrado en aquel momento, de acuerdo un informe elaborado por Fundar, en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

"Para terminar con este experimento de la ultraderecha es fundamental escuchar a todos y construir desde abajo para arriba. Gracias a los trabajadores y trabajadoras y la CGT Regional Chaco por la bienvenida y por este encuentro. ¡A organizarse para que la Argentina recupere su destino!", señaló Kicillof.

Presentación de su libro

Luego del acto de esta mañana en Chaco, el gobernador bonaerense presenta a partir de las 19 horas su libro "De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico". Lo hará en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la UNNE.

El libro trata sobre la historia del pensamiento económico moderno y hace foco en el surgimiento y los fundamentos de distintos sistemas teóricos, desde el marginalismo ortodoxo actual hasta el clásico, el marxista y el keynesiano, y es el resultado de numerosos cursos dictados por el autor.