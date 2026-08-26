El petróleo cayó por debajo de los US$ 85 tras las sanciones de Estados Unidos a Irán

El precio internacional del petróleo registró su tercera jornada consecutiva de caídas en los mercados globales. La cotización del barril de Brent retrocedió un 4,3% y quebró el umbral de los 85 dólares por primera vez en dos semanas, impulsado por el inicio de las sanciones financieras de Estados Unidos contra Irán y las expectativas de un entendimiento diplomático para destrabar el tránsito marítimo en el Golfo Pérsico.

En la plaza de Londres, el Brent tocó un mínimo intradía de US$ 84,71 el barril, su nivel más bajo desde el pasado 10 de agosto y lejos del pico cercano a los 95 dólares registrado a fines de la semana anterior. Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI) cedió un 3,2% para cotizar en US$ 79,70, perforando el piso de los 80 dólares por primera vez desde el 13 de agosto.

La fuerte racha bajista coincide con la puesta en marcha de la batería de medidas económicas anunciada por la Casa Blanca para asfixiar las finanzas de Teherán, a lo que se sumaron versiones sobre negociaciones avanzadas entre el régimen iraní y el Sultanato de Omán para acordar un esquema de gestión en la zona de conflicto.

Pese a la reacción a la baja de los operadores financieros, las autoridades iraníes salieron a moderar el entusiasmo del mercado respecto de una rápida normalización del comercio de hidrocarburos. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, aclaró que el plan por fases negociado con Omán no implica la habilitación inmediata del paso marítimo por el estratégico estrecho de Ormuz. "Este acuerdo no implica la apertura inmediata a partir de mañana. La reapertura está supeditada al cumplimiento de las condiciones definitivas impuestas por Irán; de lo contrario, la vía navegable permanecerá cerrada", advirtió el funcionario.

Con información de EuropaPress.