La oposición buscará debatir el endeudamiento que asfixia a cada vez más hogares

Los bloques de la oposición buscarán llevar al recinto la discusión sobre el endeudamiento familiar y la morosidad récord. Legisladores de distintas bancadas presentaron unos 30 proyectos sobre el tema. Saben que probablemente no conseguirán el número necesario, pero intentarán dejar abierto el camino para que las iniciativas sean tratadas en una nueva sesión dentro de una o dos semanas. Aunque el presidente Javier Milei se niega a considerar esta grave situación como un problema de la economía y asegura que en buena medida ya fue superada, un sondeo reveló que el 61,9% de los argentinos se endeudó en los últimos seis meses, en su mayoría porque sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos.

El oficialismo convocó para este miércoles a una sesión con una extensa agenda, cuyos principales proyectos serán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II. La oposición no dialoguista, en tanto, intentará habilitar en el recinto la discusión sobre el endeudamiento familiar, un problema que atormenta a millones de argentinos y que Milei se niega a reconocer. Una de las iniciativas respaldadas por el bloque de Unión por la Patria lleva la firma de la diputada Kelly Olmos y declara la emergencia de las deudas contraídas con bancos, billeteras virtuales y prestamistas. Entre otras medidas, establece un plan de regularización de deudas de consumo de hasta tres canastas básicas —unos 4,7 millones de pesos— que incluye la condonación de intereses punitorios, 90 días de gracia, refinanciación en cuotas, un límite a la tasa de interés, la suspensión de embargos y la salida del Veraz.

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Pero será difícil que la iniciativa prospere en esta sesión. Luego de recibir a los diputados libertarios en la Casa Rosada, el Presidente los aleccionó sobre la posición que debían sostener. “Milei se refirió a los cuestionamientos sobre la morosidad y sostuvo que es necesario analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico”, señaló el comunicado oficial. Ansioso por encontrar argumentos que respaldaran su postura, Milei se hizo eco de un supuesto análisis sobre el endeudamiento elaborado por Matías Fernández, dueño de la empresa Pública, entre cuyos auspiciantes figuran Mercado Libre y Mercado Pago. Las firmas de Marcos Galperin están señaladas por cobrarles intereses usurarios a sus clientes endeudados. El propio Galperin elogió el informe de Fernández, quien ni siquiera sería economista.

Un sondeo realizado la consultora Zentrix dio que un 61,9% de los consultados tomaron deuda o créditos en los últimos seis meses. Entre ellos, los más endeudados recientes resultaron los jóvenes entre 18 y 29 años, que tomaron deuda o créditos en un 77%. Lo siguieron