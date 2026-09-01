El Garrahan despidió por redes a una dirigente gremial y ella denunció que no fue notificada: "Proceso viciado"

Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron este lunes en redes sociales el despido de la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana. Sin embargo, la trabajadora advirtió que no fue notificada del despido y que el Gobierno está incurriendo en un "proceso completamente viciado".

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"Yo no fui notificada de este dictamen. Los sumariantes están denunciados en el tribunal federal de Comodoro Py y van a tener que dar explicaciones también de esto", expresó Lezana en diálogo con El Destape.

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Fuentes del Ministerio de Salud aseguraron a este portal que la decisión se basó en que "los registros del Hospital Garrahan indican que la nutricionista y dirigente sindical Norma Lezana no registró atención a pacientes durante todo 2025". Para la dirigente gremial, el argumento no es válido: "Todo el mundo sabe dónde estuve el año pasado. Y es de público conocimiento. Hice lo que tenía que hacer en un momento de la historia donde se fueron 700 personas del hospital. Y ahí estuve. Y no me arrepiento de haber defendido el hospital y de tener puesta la camiseta de la defensa del Hospital Garrahan".

Al ser secretaria general de APyT, Lezana cuenta con tutela sindical que la protege ante estas embestidas ya habituales del gobierno de Javier Milei. "Ellos no pueden aplicar esta sanción", insistió y agregó: "No fui notificada de esto que están difundiendo. Es evidente el ensañamiento al mejor estilo Adorni, hacer pública una situación aberrante que está ocurriendo en el hospital, de por primera vez en la historia dejar cesante a una secretaria general, la única secretaria general mujer que hay en el hospital".

La situación del sumario

En el comunicado difundido en redes, el Garrahan aseguró que la decisión se tomó "luego de un proceso sumarial iniciado para determinar el cumplimiento de sus funciones durante 2025". "De acuerdo con las actuaciones del sumario, no se pudo acreditar que hubiera desarrollado tareas asistenciales como nutricionista durante ese periodo, mientras que si se constató su participación en actividades gremiales", agregó.

Sin embargo, Lezana negó la versión oficial. "No está terminado el proceso sumarial. Por ese motivo yo no puedo ir a la Justicia, no me permiten ejercer mi derecho a la defensa".

El plan del Gobierno para el Garrahan

La secretaria general de APyT denunció que esta maniobra es "para no hablar de lo que tendrían que estar hablando", como "por qué no están cubriendo las prótesis y los medicamentos de alto costo" y por qué los "pacientes llegan con hambre". "Hice lo que tenía que hacer en un momento de la historia donde se fueron 700 personas del hospital. Y ahí estuve. Y no me arrepiento de haber defendido el hospital y de tener puesta la camiseta de la defensa del Hospital Garrahan", continuó y añadió: "Quieren mi cabeza, pero se están equivocando, porque no me voy a mover un centímetro ni de mi cargo ni de mi responsabilidad como secretaria general".