Periodistas de Casa Rosada denuncian una intrusión y faltantes en la Sala de Prensa

Los periodistas acreditados en Casa Rosada denunciaron una intrusión y faltantes en la Sala de Prensa de la Casa de Gobierno. El hecho se da meses después de su cierre temporal y en medio de las restricciones a la circulación impuestas al periodismo que cubre diariamente las actividades de la administración de Javier Milei.

El hecho fue descubierto este lunes por la mañana, cuando algunos periodistas acreditados ingresaron a la Sala de Prensa y se percataron de que varios de los cajones en los que ellos guardan sus pertenencias estaban abiertos. En algunos casos, incluso, se hallaban abiertas bolsas con objetos que habían sido dejadas dentro de esas cajoneras.

Además, los periodistas advirtieron algunos faltantes, especialmente alimentos y bebidas de uso diario como paquetes de yerba y cartones de leche. De este modo, alertaron que alguien desconocido ajeno a la sala irrumpió en algún momento entre el viernes por la noche y la madrugada del lunes.

Las afrentas del gobierno de Javier Milei a la prensa acreditada en Casa Rosada habían comenzado a inicios de abril pasado, cuando se le suspendió temporalmente el ingreso a El Destape y a otros medios bajo la falsa acusación de formar parte de una supuesta trama de "espionaje ruso".

Luego, a fines de abril el Gobierno decidió el cierre total de la Sala de Periodistas para todos los medios, un hecho inédito en la historia argentina, utilizando la excusa de que una filmación de los pasillos realizada por un medio podía "comprometer la seguridad" del Presidente. La denuncia judicial, impulsada por Casa Militar, fue desestimada por el juez federal Ariel Lijo pocas semanas después.

La situación duró unos 10 días, durante los cuales se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como “un peligro para la democracia”.

hasta que la sala fue reabierta a inicios de mayo. Sin embargo, en ese momento se impusieron restricciones inéditas a la circulación por los pasillos por parte de los periodistas y se impidió el ingreso de la prensa al Patio de las Palmeras. Desde entonces, los periodistas acreditados solo tienen permitido circular entre la sala y el baño.

La Justicia desestimó definitivamente la denuncia de Milei contra el periodista Ari Lijalad

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó, la semana pasada, un recurso presentado en representación del presidente Javier Milei y dejó firme el cierre de la denuncia que el mandatario había formulado contra el periodista de El Destape Ari Lijalad.

La decisión fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña, ante un recurso de casación presentado por el abogado Francisco Oneto, representante del jefe de Estado.

Según surge de la resolución, la presentación buscaba revertir la decisión de la Cámara Federal que había desestimado la denuncia contra Lijalad por declaraciones consideradas alcanzadas por la protección de la libertad de prensa. Sin embargo, el recurso fue interpuesto fuera del plazo legal.

Para la mayoría conformada por Barroetaveña y Petrone, la demora en la presentación tornó extemporáneo el planteo y, por ese motivo, correspondía rechazarlo.