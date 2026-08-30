Milei arranca septiembre con un foro libertario y una reunión con Kast en Chile

El presidente de la Nación Javier Milei participará este miércoles de un foro libertario organizado opor la Fundación Libertad y Progreso, mientras que el jueves viajará a Chile a reunirse con su par José Kast.

La primera actividad presidencial será este lunes 31 de agosto a las 11.30, cuando Milei participe del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El martes, en tanto, encabezará a las 10 una reunión de Gabinete. Tres horas más tarde se realizará una reunión de la Mesa Política, mientras que a las 15 está prevista una conferencia del vocero presidencial, Adrián Ravier.

El jueves será uno de los días centrales de la agenda presidencial. Milei partirá a las 7 rumbo a Santiago de Chile y, a las 9.30, participará del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

Luego mantendrá dos reuniones. A las 10.15 se encontrará con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, y a las 11.30 será recibido por Kast en el Palacio de La Moneda.

Finalmente, el viernes Milei viajará a las 15.30 a Puerto Iguazú, Misiones. Allí participará desde las 18 de la Convención Anual del IAEF.

El discurso de Milei en el foro libertario de la Fundación Libertad y Progreso

La actividad oficial de Milei también tendrá lugar el miércoles a las 18 con su participación en el encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”. Del mismo evento participará previamente, a las 14.30, el ministro de Economía, Luis Caputo.

El foro en el que participará Milei, convocado para este martes 1 y miércoles 2 de septiembre en Buenos Aires, funcionará como punto de encuentro de referentes internacionales del sector y marcará la vuelta del mandatario a las exposiciones públicas tras días de reducida actividad presencial en eventos multitudinarios.

Durante las dos jornadas también expondrán los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el senador Agustín Monteverde, entre otros integrantes del Gabinete nacional y técnicos del ámbito económico.

La Fundación Libertad y Progreso publicó: “Vientos de Cambio llega a Buenos Aires. Los días 1 y 2 de septiembre, Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason se unen para debatir la visión que está redefiniendo a la región: el avance de la libertad en Argentina y las Américas”. Desde la organización agregaron que el encuentro será “dos días, una conversación clave para entender hacia dónde va el continente”.

La agenda de Caputo, Quirno y Santilli

En paralelo, Caputo estará lunes y martes en Asheville, Carolina del Norte, para participar de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20. El viernes también intervendrá, a las 17.45, en la Convención Anual del IAEF.

El canciller Pablo Quirno, por su parte, recibirá este lunes al mediodía a su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para un encuentro bilateral en el Palacio San Martín. El miércoles participará de una reunión informal de cancilleres del Mercosur en Montevideo y el viernes intervendrá a las 13 en la convención del IAEF.

Además, el martes a las 19.30 Quirno y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asistirán a la cena de gala de la FIA en Buenos Aires.