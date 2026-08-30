Una nueva encuesta marcó el complejo escenario al que se enfrenta el gobierno de Javier Milei, ya que la mayoría de los argentinos considera que el país avanza en la dirección equivocada, mientras que el rechazo ya comienza a penetrar en sectores que fueron decisivos para el triunfo de La Libertad Avanza en 2023.

Los datos se desprenden de la última encuesta de Equipo Mide, que relevó las percepciones de la sociedad sobre el rumbo del país, la gestión presidencial y las expectativas de cara a las elecciones de 2027.

La desilusión de los votantes de Milei

Uno de los datos más significativos aparece entre los propios votantes de Milei. El 33% de quienes lo eligieron en 2023 considera actualmente que la Argentina marcha en la dirección incorrecta. El porcentaje marca una fisura dentro del electorado oficialista. El contraste con la oposición es mucho más marcado: entre quienes habían votado a Sergio Massa, el rechazo al rumbo del país alcanza al 97%.

En cuanto a la percepción dividida por territorio, CABA aparece como el distrito donde existe mayor rechazo al rumbo actual, con un 72% que considera que la Argentina avanza en la dirección equivocada, seguida por la provincia de Buenos Aires, con 71%.

En el otro extremo, Cuyo y la región Centro presentan los mejores registros relativos para el Gobierno, aunque incluso allí la mirada positiva no alcanza a convertirse en mayoritaria: el 47% considera que el país marcha en la dirección correcta en Cuyo y el 46% sostiene lo mismo en la región Centro.

El descontento también atraviesa a los distintos sectores sociales. El 69% de la clase baja y el 66% de la clase alta creen que el país va en la dirección equivocada, mientras que entre la clase media el rechazo alcanza al 54%.

La evaluación específica de la administración de Milei tampoco resulta favorable. Según Equipo Mide, el 58% desaprueba la gestión presidencial, frente a un 38% que la aprueba. Dentro del bloque que rechaza al Gobierno aparece, además, una fuerte intensidad negativa: el 43% califica la gestión como “Muy Mala”, mientras que otro 15% la considera “Mala”. Del otro lado, el 14% la define como “Muy Buena” y el 24% como “Buena”. El desgaste también alcanza al electorado propio. Entre quienes votaron a Milei en primera vuelta, el 29% evalúa negativamente su gestión.

La calificación de “Muy Mala” alcanza el 55% en CABA y el 53% en la provincia de Buenos Aires. El NEA aparece como la región con mejor desempeño para el oficialismo, con un 52% de aprobación entre las respuestas “Muy Buena” y “Buena”.

La mayoría cree que el país atraviesa una crisis profunda

Otro dato relevante que surge del relevamiento es que el 55% de los argentinos considera que la situación actual es “una crisis profunda”. La percepción se intensifica en CABA, donde llega al 66%, y en la provincia de Buenos Aires, con 62%. También alcanza al 63% de la clase alta y al 56% de la clase baja.

Incluso dentro del electorado oficialista existe una señal de alerta: el 26% de quienes votaron a Milei reconoce que la Argentina atraviesa una crisis de gravedad. A esto se suma el cuestionamiento a la capacidad del Gobierno para resolver los problemas. El 58% de los encuestados considera que Milei “no sabe cómo resolver los problemas del país”. Un 29% cree que sabe cómo hacerlo pero necesita tiempo, mientras que apenas el 13% sostiene que conoce la solución pero que “no lo deja la casta”.

La encuesta también incorpora una señal relevante de cara a las próximas elecciones presidenciales. Frente a la pregunta sobre qué orientación debería tener el próximo Gobierno, el 59% prefiere que en 2027 gane un candidato que incentive el consumo, mientras que el 30% optaría por que Milei continúe con el actual rumbo económico.

El dato también penetra en la propia base libertaria: un 33% de quienes votaron a Milei en 2023 elegiría actualmente a un candidato que priorice el incentivo al consumo por encima de la continuidad del programa económico vigente.