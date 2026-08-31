Cerró Musimundo y dejó a cientos de trabajadores en la calle: golpe directo al NEA

En medio de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei con sus medidas, la cadena de electrodomésticos Musimundo cerró sucursales en las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. La decisión deja a la deriva a cientos de empleados, que recibieron la comunicación entre el sábado y el domingo.

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La baja masiva de persianas en la región del NEA está marcada por un problema financiero del grupo empresarial que licencia, ya que arrastra una abultada deuda con entidades bancarias y acreedores, situación que se volvió insostenible ante la marcada recesión del consumo y la imposibilidad de refinanciar sus compromisos. Mientras tanto, los trabajadores administrativos y de venta de la región aguardan definiciones sobre el pago de indemnizaciones y la liquidación de haberes.

El repliegue comercial de la compañía paralizó cuatro puntos de venta en la ciudad de Corrientes: se interrumpió la atención en los comercios de Maipú y avenida 3 de Abril, avenida Cazadores Correntinos, la peatonal Junín (casi San Juan) y en el predio de Centenario Shopping Mall.

En la sucursal de la calle Junín, los empleados mantuvieron una reunión interna tras ser notificados sobre el cierre, para luego despedirse de su lugar de trabajo. Además, durante el domingo, su sitio web para realizar compras figura con un cartel que dice "Sitio en mantenimiento", dejando de ser operativo para los usuarios por el momento.

Despidos en Musimundo: golpe directo al NEA

La crisis empresarial impacta de manera directa en el mapa comercial del Nordeste. Durante la jornada del sábado, en forma simultánea a los acontecimientos en Corrientes, ocurrió lo mismo en locales chaqueños de Resistencia, Barranqueras y en Presidencia Roque Sáenz Peña.

En ese contexto, Hugo Aguado, secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) confirmó que 17 empleados fueron notificados de su despido a través de carta documento. “Algunos tienen más de 25 años de antigüedad en la empresa. Son 17 trabajadores y sus familias que se agregan a la larga lista de despidos durante los últimos meses en nuestra ciudad”, lamentó el gremialista en diálogo con Periodismo365.

La incertidumbre también se apodera de los operarios en Iguazú. Este lunes, los empleados se presentaron en el local y se encontraron con las puertas cerradas, luego de haber recibido el sábado una comunicación verbal sobre la finalización de sus actividades. “Nos dijo de forma verbal que no íbamos a trabajar más. Eso no tiene que ser así, no es legal”, relató uno de los trabajadores a La Voz de Cataratas.

Uno de los casos más llamativos de la provincia de Formosa ocurrió en la sucursal de la calle Saavedra en la capital formoseña. El local permanece completamente cerrado, con sus vidrieras y accesos empapelados, lo que evidencia el cese total de sus actividades. Distinta es la situación en el local ubicado sobre la avenida 9 de Julio. Si bien la sucursal no ofrece atención al público, su frente no presenta empapelado, lo que generó dudas entre los clientes que acudieron al lugar.