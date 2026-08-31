Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial en septiembre de 2026, como parte del acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización será del 1,8% y se suma al incremento del 1,9% aplicado durante agosto.

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El entendimiento establece aumentos mensuales hasta diciembre y contempla, además, la incorporación progresiva a los salarios básicos de la suma no remunerativa abonada en agosto, que alcanzó hasta $20.000 según la cantidad de horas trabajadas por semana.

De esta manera, septiembre tendrá dos componentes: una suba del 1,8% y la incorporación al básico del 25% de aquella suma extraordinaria.

Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento en septiembre 2026

El nuevo acuerdo salarial establece un esquema de incrementos escalonados para los últimos cinco meses del año. En agosto, las remuneraciones mínimas aumentaron 1,9% y se agregó una suma no remunerativa extraordinaria. Para septiembre, el incremento será del 1,8%, acompañado por el traspaso al salario básico del 25% de la suma no remunerativa de agosto. Luego, el cronograma continuará con una suba del 1,7% en octubre, del 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre.

A su vez, durante octubre se incorporará al básico otro 50% de la suma extraordinaria de agosto y en noviembre se completará el 25% restante.

Salarios con aumento confirmado

Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre

Los nuevos salarios dependerán de la categoría, de si la trabajadora presta servicios con o sin retiro y de la modalidad de contratación. Como referencia para calcular los valores de septiembre, en agosto los salarios mínimos habían quedado de la siguiente manera:

Supervisores con retiro: $4.523,11 por hora y $564.246,70 mensuales.

$4.523,11 por hora y $564.246,70 mensuales. Supervisores sin retiro: $4.920,88 por hora y $624.313,90 mensuales.

$4.920,88 por hora y $624.313,90 mensuales. Tareas específicas con retiro: $4.303,49 por hora y $526.829,55 mensuales.

$4.303,49 por hora y $526.829,55 mensuales. Tareas específicas sin retiro: $4.684,53 por hora y $582.283,27 mensuales.

$4.684,53 por hora y $582.283,27 mensuales. Caseros: $4.072,38 por hora y $514.903,51 mensuales.

$4.072,38 por hora y $514.903,51 mensuales. Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 mensuales.

$4.072,38 por hora y $514.903,51 mensuales. Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.520,14 por hora y $569.593,41 mensuales.

$4.520,14 por hora y $569.593,41 mensuales. Tareas generales con retiro: $3.804,66 por hora y $466.756,23 mensuales.

$3.804,66 por hora y $466.756,23 mensuales. Tareas generales sin retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 mensuales.

Sobre estos valores se aplicará en septiembre la actualización prevista en el nuevo acuerdo, que combina el aumento del 1,8% con la incorporación correspondiente de la suma no remunerativa.

El acuerdo establece una recomposición mensual durante lo que resta de 2026. Después del 1,8% de septiembre, las trabajadoras tendrán un 1,7% en octubre, seguido de dos incrementos del 1,6% en noviembre y diciembre. Así, la recomposición salarial no se concentra en un único mes, sino que se distribuye en diferentes tramos hasta fin de año.

Qué pasa con el bono de hasta $20.000

En agosto, además del aumento salarial del 1,9%, se estableció una suma no remunerativa extraordinaria cuyo valor dependió de la carga horaria semanal.

Quienes trabajan más de 16 horas semanales recibieron hasta $20.000; para quienes prestan tareas entre 12 y 16 horas, el monto fue de $11.500; mientras que para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, se fijaron $8.000.

La particularidad del nuevo acuerdo es que esos montos comenzarán a incorporarse progresivamente a los salarios básicos: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Personal doméstico con aumento

Cómo se determina el sueldo de una empleada doméstica

Los valores fijados funcionan como remuneraciones mínimas. El salario definitivo puede ser superior dependiendo de la cantidad de horas trabajadas, la categoría, la modalidad con o sin retiro y los adicionales que correspondan.

Además, continúa vigente el adicional por antigüedad, por lo que el monto final que recibe cada trabajadora puede diferir de los valores básicos establecidos en la escala salarial. Con el nuevo esquema, septiembre marca el segundo tramo de la recomposición acordada para las empleadas domésticas, mientras que las actualizaciones continuarán de manera mensual hasta diciembre de 2026.