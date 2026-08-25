Aumento para empleadas domésticas en septiembre 2026: cuánto se cobra la hora el próximo mes

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial en septiembre de 2026, de acuerdo con el esquema de actualizaciones previsto para el personal de casas particulares. El próximo mes se aplicará una suba del 1,8%, mientras continuará el proceso de incorporación al salario básico de la suma no remunerativa correspondiente a agosto.

Para el personal de tareas generales, categoría que comprende actividades como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas, el valor de referencia de la hora será de $3.871,87 con retiro y de $4.144,32 sin retiro.

En tanto, los salarios mensuales de la categoría serán de $475.001,19 con retiro y $523.998,96 sin retiro. Los importes surgen de aplicar el incremento correspondiente a septiembre sobre los salarios mínimos de julio de 2026. A esto se suma que desde septiembre comenzará a incorporarse al básico el 25% de la suma no remunerativa pagada en agosto, componente que también deberá tenerse en cuenta al momento de realizar la liquidación.

Empleadas domésticas: cuánto se cobra por hora en septiembre

Los valores varían de acuerdo con la categoría y según se trate de trabajadores con o sin retiro. Los supervisores pasarán a cobrar $4.603 por hora con retiro y $5.007,81 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $574.213,77 y $635.342,02, respectivamente.

Para el personal de tareas específicas, el valor será de $4.379,51 por hora con retiro y $4.767,28 sin retiro. En forma mensual, los básicos alcanzarán los $536.135,67 y $592.568,94. Los caseros cobrarán $4.144,32 por hora y $523.998,96 mensuales.

Por su parte, el personal dedicado al cuidado de personas tendrá un valor de $4.144,32 por hora con retiro y $4.599,99 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $523.998,96 y $579.654,92, respectivamente.

Cuando una trabajadora realice tareas correspondientes a más de una categoría —por ejemplo, limpieza y cuidado de niños— deberá cobrar según la categoría que tenga la remuneración más alta.

Salarios del personal doméstico

Cómo siguen los aumentos para empleadas domésticas

El incremento de septiembre forma parte de un esquema de subas mensuales hasta diciembre de 2026. Después del aumento del 1,9% de agosto, se aplicará un 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre. Todos los porcentajes tienen como referencia los salarios mínimos de julio.

En paralelo, la suma no remunerativa de agosto se incorporará progresivamente al salario básico: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. A partir de entonces quedará completamente integrada al salario regular.

A los valores mínimos establecidos para cada categoría deben agregarse los adicionales correspondientes. Por antigüedad, se reconoce un 1% adicional por cada año trabajado, computado desde septiembre de 2020.

Salarios con aumento en septiembre

También corresponde un 31% adicional por zona desfavorable para el personal que presta tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Por último, la modalidad de liquidación depende de la carga horaria. Quienes trabajen 24 horas semanales o más para un mismo empleador cobran de manera mensual y proporcional, mientras que por debajo de ese límite corresponde utilizar el valor por hora.