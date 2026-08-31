En la previa de la llegada del Papa, la Iglesia alertó por el endeudamiento familiar: "Alguna solución tiene que haber"

A semanas de la llegada del papa León XIV al país, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, expresó su preocupación por el crecimiento del endeudamiento de los hogares y reclamó medidas para evitar que las familias queden atrapadas en compromisos que no pueden afrontar. El religioso cuestionó una eventual respuesta superficial de las autoridades y planteó la necesidad de establecer criterios sobre el nivel de deuda que pueden asumir los trabajadores.

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La advertencia de Colombo se produjo en un escenario de creciente morosidad entre los hogares argentinos. En declaraciones a Radio Mitre Mendoza, el titular de la CEA comparó la situación actual con una problemática que la Iglesia ya había señalado: la ludopatía y el uso de plataformas de apuestas online. "Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas", sostuvo el sacerdote.

Para Colombo, el problema no pasa únicamente por la existencia de deudas, sino también por las condiciones en las que muchas personas acceden al crédito y por la proporción de sus ingresos que luego deben destinar a cancelarlas. "Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar", afirmó.

El presidente de la CEA también diferenció las modalidades mediante las cuales puede generarse el endeudamiento. Según explicó, existen compromisos que presentan condiciones particularmente desfavorables desde el comienzo y otros que se acumulan progresivamente hasta colocar al deudor en una situación difícil de revertir. "Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer", señaló.

La advertencia de la Iglesia al Gobierno

Frente a este escenario, Colombo pidió que el problema no sea abordado únicamente desde una perspectiva individual. Para el titular de la CEA, las autoridades deberían contemplar las consecuencias que el endeudamiento puede generar sobre las familias, especialmente cuando el crédito se utiliza para cubrir gastos esenciales. "Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’", afirmó.

El religioso puso el foco especialmente en quienes recurren al crédito no para realizar consumos extraordinarios, sino para poder afrontar necesidades cotidianas. En esos casos, explicó, el endeudamiento puede terminar obligando a resignar otros gastos indispensables. "Ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias", sostuvo Colombo.