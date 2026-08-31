Sturzenegger tampoco confía en su Gobierno e invierte afuera

“Argentina será próspera”, repite Federico Sturzenegger en sus posteos en redes. Pero no parece creerlo: el 76% de sus inversiones están afuera del país. Según su última declaración jurada, de 3.088 millones de pesos que tiene en inversiones financieras 2.370 millones los puso en fondos en Estados Unidos que siguen las acciones de empresas de tecnología que cotizan en el Nasdaq y las 500 más grandes que operan en Wall Street. No son empresas argentinas, son de Estados Unidos.

¿En qué invierte el ministro de Regulación a Favor de Empresas Amigas? Su mayor inversión son 1.345 millones de peros, cerca de 900.000 dólares, en el fondo Ishares Core SP500. Es un fondo de BlackRock que invierte en las 500 compañías líderes de Estados Unidos. La segunda mayor inversión de Sturzenegger también es a través de BlackRock, en este caso en el Ishares Nasdaq, enfocado en las 100 compañías tecnológicas que operan en esa plaza neoyorquina.

Al igual que el ministro de Economía Luis Caputo, Sturzenegger vocifera las bondades del modelo que implementan bajo la órbita de Javier Milei pero para sus finanzas deja su dinero a resguardo.

La tercer mayor inversión de Sturzenegger son 550 millones de pesos en bonos GD35. Son los que se utilizaron para el canje de deuda que ejecutó el ex ministro Martín Guzmán. Figuran como una inversión en Argentina pero funcionan bajo ley de Estados Unidos. Cualquier problema le hace juicio al país allá. Tiene 33 millones en bonos GD29 y 31 millones en GB38, todos con la misma lógica: legislación extranjera.

Lo único que confía a la Argentina es 56 millones de pesos en una Obligación Negociable de YPF que otorga el 8,25% anual hasta el 2034.

En 2025 el patrimonio de Sturzenegger creció un 54% en pesos, por arriba del 31,5% de inflación. En dólares se mantuvo estable.

En diciembre de 2024, ya como ministro de Milei, declaró que compró un departamento de 109 metros cuadrados en CABA, todo con ingresos propios. Los sumó a una casa de 300 metros cuadrados, otro departamento más pequeño de 63 metros y una casa de 120 metros en Villa La Angostura.

En 2026 hizo varios posteos en redes donde celebró: "FINALMENTE PODREMOS AHORRAR EN EL SECTOR FINANCIERO". Cuenta que invirtió en plazos fijos del Banco Nación y detalla: "Los argentinos nunca tuvimos manera de ahorrar en un banco con una renta mensual al tiempo que protegíamos nuestro capital. Bueno, eso se acabó hoy. Acabo de hacer un plazo fijo en el Banco Nación que resuelve ambos problemas. Primero y principal porque está en UVA, así que mi dinero queda protegido en poder adquisitivo. Segundo, porque tiene un interés interesante del 4,5% anual. Tercero, y esto es lo clave: me paga el interés todos los meses. Es decir que me da una renta mensual que se ajusta por inflación y cuando termina recupero mi plata intacta en valor real. Cuarto, porque me permite invertir por plazos más largos que lo que es normal en el sistema. El que constituí hoy fue por 900 días". ¿Habrá traído algo de afuera? Se sabrá el año que viene.