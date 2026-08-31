Luis Caputo mantiene el 97% de su dinero afuera del país cuya economía maneja

El ministro de Economía Luis Caputo tiene prácticamente todo su dinero declarado a salvo de sí mismo. Así lo revela su nueva declaración jurada, presentada el sábado al filo del plazo, que muestra que de los 12.730 millones de pesos que informa depositados tiene 12.422, el 97%, en el exterior. Casi todo, 11.739 millones, en una cuenta en Estados Unidos. El dinero declarado del ministro de Economía queda afuera de las consecuencias de su política económica mientras, en cada discurso, insiste en que los demás saquen sus dólares del colchón para mover la economía argentina.

La repetición de la palabra “declarado” no es un error de tipeo. El Destape consultó a inversores de Wall Street sobre la verosimilitud de que Caputo declare un patrimonio total de 19.209 millones de pesos incluyendo propiedades, depósitos bancarios, acciones e inversiones financieras. Antes de terminar la pregunta ya se escuchan risas. Dicen que eso es lo que puede ganar un hombre de los puestos que ocupó Caputo en JP Morgan en un bono anual. El “Messi” de las finanzas pasa a ser el “Picasso” de las declaraciones juradas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según sus números, Caputo arrancó 2025 con un patrimonio de 11.851 millones de pesos y lo terminó con 19.209 millones, un crecimiento del 62% en pesos, el doble de la inflación. Si se cuenta en dólares, arrancó con 11,2 millones de dólares y cerró 2025 con casi 13 millones, un 15% en dólares. Nada mal. Su socio Santiago Bausili informó que perdió en pesos y en dólares. Otro dibujante.

Si se toma el patrimonio total, Caputo tiene el 64,% afuera. Pero la plata líquida, a disposición, sube al 97% lejos del país.

En Argentina informa que no tiene ni un sueldo disponible en pesos. Tiene una caja de ahorro con apenas 581.680 pesos, otra con 742 y otra con 44. Informa una caja de ahorro en dólares con 23 millones de pesos, unos 15.600 dólares. Y un plazo fijo por 248 millones de pesos. En efectivo no tiene nada, ni pesos ni dólares. Apenas 122.071 pesos y 1 centavo de dólar.

Caputo reporta una casa de 365 metros cuadrados, un departamento en recoleta de 200 metros cuadrados heredado, un terreno rural de más de 8 millones de metros cuadrados en Alberti, una casa en Villa La Angostura, un terreno de 3.765 metros cuadrados en Benavidez, otro de 100 metros cuadros en Pilar y 3 cocheras. Todo dice que lo compró antes de ser funcionario de Mauricio Macri excepto 2 cocheras, que las sumó en noviembre de 2016.

Caputo también declaró acciones en Anker Latinoamericana, la consultora que tenían con Bausili, hoy presidente del Banco Central. Dice que tiene ahí 61 millones de pesos. El ministro Caputo dijo que la cerró en diciembre de 2023, antes de asumir. Emitieron un comunicado que decía: "Esta oportunidad representa un nuevo capítulo y compromiso con el servicio público con el que sentimos la obligación de no pasar por alto" y que la firma "cesará la prestación de servicios como consultora en el ámbito macroeconómico y financiero” a partir del 30 de noviembre de 2023. Las acciones de la empresa, sin embargo, cada día valen más. ¿Cómo puede ser?

Otra de las inversiones que Caputo comparte con Bausili es en Ancora Investments LP, una sociedad que figura inscripta en Canadá como un fondo de inversión pero no se aclara en qué invierten. Según su declaración jurada, al inicio de 2025 Caputo tenía 1.870 millones de pesos allí y ahora bajó a 888 millones.

Tanto Anker como Ancora significan ancla, una obsesión del ministro.

Caputo informa más de 1.500 millones de pesos en acciones de Palmeral Chico. Y 348 millones en Sacha Rupaska, una firma denunciada por desmontes ilegales en Santiago del Estero. Allí su socio es Luis María Méndez Ezcurra, casado con Rossana Pía Caputo, hermana del ministro. Esta es la hermana que vivía en Barrio Norte pero contrató a una carpintería en Boulogne para que hiciera muebles para un edificio que sus otros hermanos construían en Villa Añelo, Neuquén, a más de 1.000 kilómetros. La carpintería era la fachada de Jonathan Morel, el líder del violento grupo antiK Revolución Federal, que no tenía ninguna experiencia en hacer muebles. A Caputo le molesta que se recuerde ese vínculo entre su familia y los promotores de la violencia contra CFK que culminó en su intento de magnifemidio.

Lo que nunca declaró Caputo es una sociedad en Islas Caimán, una guarida fiscal. La reveló la periodista Emilia Delfino en Eldiario.ar, que publicó que “Caputo, que negoció como funcionario con los fondos de inversión denominados ‘fondos buitres’, no informó que era co-propietario de Noctua, una empresa con sedes en Miami y Delaware, Estados Unidos, que administra fondos de inversión con sede en Islas Caimán”. La periodista Delfino agregó que “Caputo no sólo ocultó haber sido accionista indirecto de Noctua hasta al menos julio de 2015. También lo negó cuando el caso fue publicado, pero los documentos de la propia compañía presentados ante las autoridades de Estados Unidos revelaron lo contrario: Noctua define a Caputo como su ‘fundador’, ‘dueño indirecto’ y ‘accionista indirecto’ y describe las funciones que además cumplía como mánager y asesor financiero de la empresa” y que “tampoco declaró que figura como accionista de la sociedad Princess International Group, también de Caimán”. Esta vez tampoco las incluyó en su declaración jurada.