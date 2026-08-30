El ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a Estados Unidos para participar de la cumbre de Finanzas del G20, en la que tendrá una agenda cargada de reuniones y exposiciones sobre el rumbo económico argentino. Uno de los encuentros más relevantes será con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump, en un momento clave para la relación entre Javier Milei y el gobierno republicano.

La reunión entre Luis Caputo y Scott Bessent aparece como uno de los principales puntos de la agenda argentina en el G20 de Finanzas que se desarrolla en Carolina del Norte. El funcionario estadounidense ocupa un lugar central en el vínculo económico entre Washington y Buenos Aires. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Bessent se convirtió en uno de los principales interlocutores del Gobierno argentino y manifestó en distintas oportunidades su respaldo al programa económico de Javier Milei.

Caputo aprovechará además su participación en el encuentro internacional para explicar ante ministros y autoridades financieras de distintos países las medidas implementadas por el Gobierno argentino y defender la estabilización macroeconómica de la que se jacta el gobierno libertario.

La agenda del ministro de Economía en el G20

El titular del Palacio de Hacienda participará de diferentes reuniones durante la cumbre. Uno de los momentos centrales será el panel dedicado al crecimiento de la economía mundial, donde tendrá un rol destacado. Según indicaron versiones periodísticas, Caputo expondrá sobre las políticas aplicadas en la Argentina y buscará mostrar los supuestos resultados del programa económico impulsado por Milei.

El ministro estará acompañado por Santiago Bausili, presidente del Banco Central, además de otros funcionarios del área económica. La agenda incluye debates vinculados con la evolución de la economía global, la deuda soberana, los desequilibrios fiscales y comerciales y la regulación financiera.

El contexto de su viaje: ataques a la prensa

El ministro de Economía viaja a Estados Unidos en pleno conflicto con la prensa dentro de la Argentina: la semana pasada, pidió que haya una "ley que castigue" a los periodistas. "Pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias", tuiteó el funcionario.