Caputo pidió una "ley que castigue" a los periodistas: "La Justicia debería actuar"

El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió este martes que la Justicia "castigue" a los periodistas que escriben "cosas sin ningún tipo de sustento" en las redes sociales y en notas periodísticas. El funcionario hizo el comentario en respuesta a un tuit que lo mencionaba como supuestamente cercano a un empresario.

Caputo se hizo eco en la red social X de un mensaje que publicó el periodista Beto Valdez, quien escribió que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le habría quitado "al INTI" el "millonario control de los surtidores" para "dárselo a un empresario muy cercano a Toto Caputo". Concretamente, Valdez habló del "Grupo Lenor, propiedad del ingeniero industrial Julio Made".

Al leer el mensaje, Caputo citó el tuit y negó tener vínculo con el empresario. "Nunca en mi vida ni siquiera hablar de un grupo Lenescuché or, ni de un empresario Made. Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido", expresó.

"La Justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias", agregó Caputo en el tuit que publicó este martes.

En 2009, el Congreso aprobó una ley para eliminar las penas de prisión por calumnias e injurias contra periodistas, por lo que las demandas solamente se pueden efectuar por la vía civil. Ahora, el ministro de Economía pidió penas más fuertes para trabajadores de prensa, atacados sistemáticamente por la Casa Rosada desde que Javier Milei llegó al gobierno, en diciembre de 2023.

La otra nota que cuestionó Caputo

Unos minutos antes, el ministro de Economía había criticado una nota del diario La Nación titulada: "Recrudece el ataque al periodismo: más de 300 mensajes con insultos y acusaciones sin pruebas". La nota estaba acompañada de una ilustración de Javier Milei.

Al compartir la imagen, el titular de la cartera de Economía escribió en X: "El título debiera ser exactamente el opuesto: Recrudece el ataque DEL periodismo. Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias (sic)".