Cómo quedan los sueldos de las Fuerzas Armadas con el aumento de septiembre

El Gobierno dispuso una nueva recomposición de los haberes del personal de las Fuerzas Armadas que comenzará a regir con los salarios de septiembre y continuará durante los tres meses siguientes. El esquema establece cuatro incrementos consecutivos, calculados sobre el haber del mes anterior, de 1,90% en septiembre, 1,80% en octubre, 1,60% en noviembre y 1,50% en diciembre.

La actualización alcanza a los distintos grados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y también tiene impacto sobre el personal retirado, dado que la estructura salarial militar toma como referencia los haberes correspondientes a cada grado. De acuerdo con la información oficial, los aumentos acumulados entre enero y agosto habían alcanzado el 17,62%, por lo que, con las nuevas actualizaciones, el incremento acumulado durante 2026 se ubicaría cerca del 32%.

El nuevo esquema se suma además al Suplemento por Título implementado recientemente, que establece un adicional equivalente al 10%, 15% o 25% del sueldo correspondiente al grado, según el nivel educativo alcanzado por cada integrante de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, los valores básicos detallados para cada jerarquía no necesariamente representan el monto final que percibirá cada integrante, ya que pueden incorporarse suplementos y adicionales de acuerdo con las funciones desempeñadas y las condiciones particulares de servicio.

La recomposición también contempla suplementos específicos para determinadas actividades. Desde septiembre se establece un adicional para el personal de Comandos y Fuerzas Especiales y para quienes desempeñan funciones vinculadas al Programa F-16 Peace Condor, relacionado con los aviones de combate adquiridos por el Estado.

Cuánto cobrarán los principales grados

La escala salarial distingue entre los grados equivalentes de las tres fuerzas. De esta manera, un mismo nivel jerárquico tiene una denominación diferente en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.En la parte superior de la escala se encuentran los **tenientes generales, almirantes y brigadieres generales**, correspondientes al personal de mayor jerarquía de las Fuerzas Armadas.

Los haberes previstos quedan de la siguiente manera:

Septiembre: $3.603.781



Octubre: $3.668.649



Noviembre: $3.727.347



Diciembre: $3.783.257

Generales de división, vicealmirantes y brigadieres mayores:

Septiembre: $3.213.781



Octubre: $3.271.629



Noviembre: $3.323.975



Diciembre: $3.373.834

Generales de brigada, contraalmirantes y brigadieres:

Septiembre: $2.928.071



Octubre: $2.980.776



Noviembre: $3.028.469



Diciembre: $3.073.896

Coroneles, capitanes de navío y comodoros:

Septiembre: $2.564.733



Octubre: $2.610.898



Noviembre: $2.652.673



Diciembre: $2.692.463

Tenientes coroneles, capitanes de fragata y vicecomodoros:

Septiembre: $2.229.912



Octubre: $2.270.050



Noviembre: $2.306.371



Diciembre: $2.340.966

Mayores del Ejército y de la Fuerza Aérea y los capitanes de corbeta de la Armada:

Septiembre: $1.674.630



Octubre: $1.704.773



Noviembre: $1.732.049



Diciembre: $1.758.030

Capitanes y tenientes de navío:

Septiembre: $1.386.924



Octubre: $1.411.889



Noviembre: $1.434.479



Diciembre: $1.455.996

Tenientes primeros, tenientes de fragata y primeros tenientes:

Septiembre: $1.233.587



Octubre: $1.255.792



Noviembre: $1.275.885



Diciembre: $1.295.023

Tenientes y tenientes de corbeta:

Septiembre: $1.112.120



Octubre: $1.132.138



Noviembre: $1.150.252



Diciembre: $1.167.506

Subtenientes del Ejército, guardiamarinas de la Armada y alféreces de la Fuerza Aérea;

Septiembre: $1.007.217



Octubre: $1.025.347



Noviembre: $1.041.753



Diciembre: $1.057.379

La recomposición salarial no se limita al haber básico de cada grado, ya que existen suplementos vinculados con la formación, las funciones específicas y determinadas condiciones de prestación del servicio. Uno de los cambios recientes es el Suplemento por Título, que representa un 10%, 15% o 25% del sueldo correspondiente al grado, de acuerdo con el nivel educativo alcanzado. También se estableció un suplemento específico para el personal de Comandos y Fuerzas Especiales y para quienes cumplen tareas relacionadas con el Programa F-16 Peace Condor. La incorporación de estos adicionales implica que el ingreso efectivo puede diferir del haber básico establecido para cada jerarquía. Otro de los componentes de la estructura salarial militar es el adicional correspondiente a la prestación de servicios en la Antártida. Para ese concepto, los montos mensuales fueron establecidos progresivamente en $1.598.124 en septiembre, $1.626.890 en octubre, $1.652.920 en noviembre y $1.677.714 en diciembre.

El Gobierno informó que los haberes militares habían registrado un incremento del 17,62% entre enero y agosto y que, con las nuevas actualizaciones, el aumento acumulado para 2026 se acercaría al 32%. La diferencia entre el porcentaje acumulado anual y los incrementos que comenzarán a aplicarse desde septiembre responde a que la recomposición de los últimos meses se calcula de manera sucesiva sobre el haber vigente en cada período. Por esa razón, los montos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no surgen de aplicar un único porcentaje sobre el salario de agosto, sino de incorporar cada actualización sobre el valor resultante del mes anterior.

De este modo, el personal de mayor jerarquía llegará a diciembre con haberes superiores a los $3,7 millones, mientras que los oficiales que comienzan su carrera profesional superarán el millón de pesos. En los grados intermedios, los salarios quedarán entre esos dos extremos, a los que deberán sumarse los suplementos que correspondan en función del título, destino, especialidad o actividad desarrollada.