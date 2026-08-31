Hay plata: Milei aumentó un 12% el sueldo a las Fuerzas Armadas en medio de los reclamos

El Gobierno Nacional anunció una nueva recomposición salarial para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad que comenzará a aplicarse en septiembre. En el caso de los militares, los haberes acumularán un incremento del 12,22% entre septiembre y diciembre de 2026, mientras que para las fuerzas de seguridad se dispusieron aumentos del haber básico y modificaciones en distintos suplementos y compensaciones.

Para las Fuerzas Armadas, el primer incremento será del 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal, independientemente del grado o la jerarquía. También impactará sobre los suplementos que se calculan tomando como referencia el haber.

La suba abarcará además al personal retirado. Según informó el Gobierno, entre enero y agosto los salarios militares acumularon un aumento del 17,62%, por lo que con las nuevas actualizaciones el incremento proyectado para todo 2026 se ubicará cerca del 32%.

A ese esquema se agrega el Suplemento por Título implementado recientemente, que establece adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo correspondiente al grado de acuerdo con el nivel educativo alcanzado.

Finalmente, desde septiembre también habrá un suplemento específico para el personal de Comandos y Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas y para quienes desempeñan funciones vinculadas al Programa F-16 Peace Condor, referido a los aviones caza adquiridos por el Estado este año.

El Gobierno dispuso un aumento para las Fuerzas de Seguridad

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso desde septiembre un aumento transversal del haber básico para la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. También avanzará con nuevos suplementos y la actualización de compensaciones existentes.

"El esquema busca corregir asimetrías históricas entre las Fuerzas Federales, extendiendo reconocimientos entre fuerzas y actualizando los suplementos territoriales según las diferencias reales en el costo de vida", explicó el Gobierno en un comunicado.

En Gendarmería, el suplemento Destino Estratégico de Operaciones se extenderá a 3.510 efectivos desplegados en planes operativos del Ministerio, con mejoras de entre 20% y 30% del haber neto y de hasta 35% para las jerarquías más bajas. Prefectura incorporará el mismo adicional y sumará un suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros. Además, Gendarmería y Prefectura actualizarán el Suplemento Zona para aproximadamente 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.

En la Policía Federal se creará un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad y aumentarán 30% la Compensación Custodia, la Compensación Ferroviaria y los Servicios Adicionales. En la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), una nueva bonificación por Destino de Alta Complejidad alcanzará a 2.100 efectivos de Aeroparque y Ezeiza, con mejoras de hasta 15% del haber neto en las categorías más bajas.

Para el Servicio Penitenciario Federal se actualizará el Suplemento Zona y se incorporarán adicionales por riesgo, grupos especiales, responsabilidad profesional y tareas con personas privadas de la libertad de alto riesgo.