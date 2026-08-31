El déficit de las provincias está financiando la acumulación de reservas

Las provincias vendieron en forma neta más de mil millones de dólares en el mercado oficial de cambios a lo largo de julio provenientes del endeudamiento externo y utilizaron los pesos para financiar el déficit fiscal que generó la caída de recaudación propia y de la coparticipación nacional mientras deben afrontar mayores erogaciones por las obras y servicios que dejó de prestar la administración de Javier Milei.

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Los dólares que vendieron las provincias representaron el mes pasado la mitad de las compras que realizó el Banco Central como acumulación de reservas internacionales y que se especula en el mercado que después utiliza para intervenir para frenar el alza de precio cuando empieza la presión sobre el valor de la divisa.

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Si las provincias corrigen el déficit fiscal se generaría un doble efecto negativo para la política económica de la administración de Milei y el ministro Luis Caputo: caería la demanda de pesos y, pari passu, el Banco Central dejaría de acumular y debería intervenir con dólares en el mercado.

Según el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario presentado por el Banco Central, en julio el sector público aportó por la cuenta financiera 1.156 millones de dólares y demandó 143 millones de dólares por la cuenta corriente, lo que dejó un aporte neto al mercado oficial de cambios de 1.013 millones de dólares.

El aporte de las provincias se corresponde con el 47% de las compras realizadas en julio por el Banco Central, mostrando que la demanda de pesos acompañada por la acumulaciòn de reservas internacionales, que el equipo económico siempre puso como el único motivo para la emisión, es explicada en un 50% por las provincias y/o algún movimiento del Tesoro nacional.

En los primeros siete meses del año la liquidación de dólares de las provincias aportó en forma neta 2.352 millones de dólares, como saldo entre la oferta de 3.445 millones por la cuenta financiera y la demanda por cuenta corriente de 1.093 millones, por intereses 592 millones, transferencias por 18 millones y bienes y servicios por 484 millones.

En el mercado se estima que las divisas de las provincias fueron vendidas en forma directa al Banco Central (es decir, por afuera del mercado Siopel) en operaciones que se realizan cuando comienza a percibirse una presión alcista en el precio de la divisa.

En julio el informe del BCRA también reveló que 1,7 millón de personas compraron 3.319 millones de dólares que destinaron unos mil millones a ahorro, otros mil millones a sacarlo del país, unos 900 millones a pagar consumos de turismo y tarjetas de crédito y otros 400 millones de volcaron de nuevo al mercado de cambios. En ese mes también se registraron giro de Utilidades y dividendos por 451 millones de dólares, principalmente de empresas de petróleo por 149 millones, entidades financieras por 119 millones y de la Industria química, caucho y plástico por 91 millones.

Las provincias tuvieron superávit fiscal primario y financiero hasta 2024, como herencia del proceso económico anterior, que se terminó de revertir en 2025 ya con el impacto pleno de las políticas de la administración de Javier Milei y Luis Caputo. En 2024 tuvieron un superávit primario consolidado de 4,8 billones de pesos y financiero de 2 billones de pesos, a valores de este año, mientras que un año después el resultado primario fue deficitario en 380 mil millones de pesos y el financiero en 3,6 billones de pesos.

En ese período el gasto el gasto creció aproximadamente el doble que los ingresos en términos reales, especialmente los gastos corrientes aumentaron 7% real y el gasto de capital 5,8%, mientras los intereses de la deuda provincial aumentaron 14% real.

Al primer semestre de 2025, según un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), todavía existía un superávit financiero equivalente al 1% de los ingresos, pero con un incremento del gasto primario de 23% real, frente a un incremento de apenas 10,5% de los ingresos.

Con la continuidad de las políticas de ahogo financiero aplicadas por Nación, al tercer trimestre el superávit financiero se había reducido a apenas 0,2% de los ingresos y al cierre del año apareció finalmente el déficit fiscal consolidado que se financia con emisión de deuda en dólares que termina en beneficio de la administración de Milei.