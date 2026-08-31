Macri se va de viaje y posterga su "segundo tiempo" para después de la primavera

Mauricio Macri pone en pausa su agenda para emprender un nuevo viaje internacional que lo tendrá lejos de las negociaciones con La Libertad Avanza y las tensiones internas dentro de su propio partido. El expresidente tiene previsto estar fuera del país la mayor parte del mes de septiembre mientras que su equipo trabaja en una aparición pública en el interior una vez comenzada la primavera.

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De esta manera, el Próximo Paso Tour que lleva adelante este año para alimentar una posible candidatura tendrá una pausa. Estados Unidos por la FIFA, vacaciones en España y actividad académica en Bologna (Italia) están en la hoja de ruta inmediata. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad se dan las charlas que los delegados macristas llevan adelante con los alfiles karinistas en búsqueda de un acuerdo electoral para el próximo año. El jueves pasado fue la última reunión formal en Casa Rosada dónde Cristian Ritondo y Fernando de Andreis se encontraron cara a cara con el Jefe de Gabinete Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem.

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Hasta ahora se avanza en los territorios que no gobierna ninguna de las dos fuerzas y evualaron nombres de candidatos ante una eventual alianza electoral en el 2027. “Hay buen diálogo e intenciones pero no pasa demasiado. Falta para que haya un hecho”, reconocen en las cercanías del ex presidente.

Además de las reuniones en la sede del Ejecutivo hay con claves secretos que se producen en paralelo aunque sin avances clncretos. “No habrá un acuerdo en el corto plazo. Es un espacio de diálogo e intercambio por ahora”, aseguran en el seno del PRO mientras recuerdan distintas traiciones que mantienen viva la desconfianza pese al respaldo total en el Congreso.

Macri monitorea esos movimientos y las expresiones del ya lanzado precandidato presidencial por el PRO Hernán Lacunza. El ex ministro de economía reperfilador insiste en que se deben sostener las PASO y que el partido debe tener un candidato puro, propio y alejado de LLA. “Yo creo que hay que ir separados, porque hay que ofrecerle a la sociedad alternativas”, insistió este fin de semana en una entrevista.

“Él se lanzo, le avisó a modo informativo a Mauricio y él le dijo que camine. No tiene a todo el partido atrás laburando ni haciendo campaña para él”, describen en el PRO. El partido mantiene la indefinición sobre la reforma electoral oficialista en general y las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en particular. La negociación de la alianza depende también de esa instancia.

Para fin de septiembre el equipo de Macri le arma un acto en Jujuy, con la representación y militancia amarilla de todo el NOA. Antes de fin de año seguirá la ruta en la Patagonia, ultima región que le queda por visitar postergada por las inclemencias climáticas y logísticas que imprime el invierno en el extremo austral. Mientras exfuncionarios del gobierno cambiemita avanzan con reuniones y actividades en distintas provincias con la escuela de dirigentes y diálogo con gobernadores antiperonistas.