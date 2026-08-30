Mientras el PRO y LLA negocian alianzas, Lacunza presiona por un candidato presidencial macrista en 2027

Mientras el PRO evalúa alianzas con La Libertad Avanza (LLA) en distritos que no gobiernan para "blindar el cambio", el ex ministro de Economía Hernán Lacunza insistió en que el partido amarillo debe competir separado de la fuerza que encabeza el presidente Javier Milei en las elecciones 2027 porque "hay que ofrecerle a la sociedad alternativas".

Lacunza tomó distancia de la estrategia de acercamiento entre referentes de ambos partidos y reforzó su intención de ser candidato a Presidente. En ese sentido, sostuvo que la competencia no debilita a la oposición sino que obliga a mejorar propuestas y liderazgos. “Nuevas voces nos van a obligar a competir, nos van a obligar a ser mejores”, afirmó en diálogo con Splendid AM 990.

El economista defendió el esquema electoral vigente y puso especial énfasis en las PASO como herramienta para canalizar esa competencia, al rechazar la idea de clausurar la disputa antes de tiempo mediante acuerdos entre cúpulas partidarias. “Que elija la gente”, sostuvo, al tiempo que calificó como una reacción de “casta” la pretensión de evitar competidores con el argumento de frenar al kirchnerismo.

Sin embargo, esta postura choca de frente con la agenda del Gobierno en el Congreso. En paralelo a su avance sobre la Carta Orgánica del Banco Central y la aceleración en las designaciones judiciales, el oficialismo ya prepara una profunda reforma electoral que incluye el debate sobre la Ficha Limpia, cambios en el sistema de las elecciones primarias y nuevas reglas de juego para los partidos políticos.

Las tres reformas comparten lógica y calendario. La primera fija reglas monetarias que sobreviven a los gobiernos de turno. La segunda coloca en los tribunales federales a magistrados con capacidad de intervenir en causas que incomodan a oficialismo y oposición. La tercera pretende definir quién puede competir y bajo qué condiciones.

"Luces y sombras" de la economía: Lacunza advirtió por la caída del poder adquisitivo y la morosidad

El diagnóstico político de Lacunza convivió con una evaluación crítica de la situación económica actual, en la que el ex ministro describió un escenario con “luces y sombras”.

Si bien mencionó como aspecto positivo la estabilidad nominal, con menor inflación, un dólar previsible y tasas desordenadas en menor medida que en la gestión de Alberto Fernández, advirtió sobre el frente social. “Ya no es el changuito del supermercado predecible, sino cuánto dinero tengo en la billetera”, planteó al describir que la preocupación pasó del control de precios al poder adquisitivo.

Según explicó, sectores dinámicos como energía, minería y agro absorben poco empleo, mientras que la construcción, el comercio y la industria manufacturera registran parálisis en centros urbanos como el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba y el Gran Rosario.

Mientras el Gobierno nacional asegura que los indicadores económicos "no reflejan una situación de crisis", Lacunza alertó sobre el aumento de la morosidad y cifró en cerca de 5,8 millones las personas con problemas de pago por una suma de créditos personales, altas tasas, menor licuación de cuotas y falta de educación financiera.