Inflación: esperan una baja en agosto pero lejos del cero que anticipó Milei

Luego de que la inflación superase nuevamente el umbral del 2% en julio, el sector privado espera una baja en agosto, pero lejos de que el IPC comience con un "cero adelante" como había pronosticado Javier Milei a inicios de año.

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En concreto, la suba de precios del octavo mes del año fue del 1,5% para EcoGo, del 1,6% para C&T, del 1,7% para Analytica, de entre 1,74% y 1,8% para FIEL, del 1,9% para LCG y de entre un 1,9% y un 2% para Equilibra, según un relevamiento que pudo hacer El Destape entre algunas de las principales consultoras del mercado.

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De este modo, más allá de la importante variación interna que muestran en esta ocasión, todas coinciden en que la inflación habrá descendido respecto al 2,1% que midió el Indec en julio. De confirmarse, el Gobierno podrá festejar que se retomó la baja registrada entre abril y junio pasados. El Indec dará a conocer la cifra oficial el próximo 10 de septiembre.

Se trata de una tendencia lógica, ya que es usual que la inflación de julio suba por motivos estacionales, vinculados al gasto del medio aguinaldo y los aumentos ligados al turismo y recreación.

El yerro de Milei sobre la inflación de agosto

Sea como sea, lo que está claro es que la suba de precios de agosto no comenzará con un cero adelante, pese a lo que el Presidente venía anticipando tan cerca como mediados de marzo pasado, cuando el IPC fue del 3,4%.

A mediados de mes, el Gobierno, empezando por el propio Milei, trató de instalar que en verdad el mandatario se refería a la inflación mayorista. Lo hizo justamente cuando el Indec dio a conocer que el IPIM de julio fue del 0,8%.

“Siempre expliqué que la mayorista era la que tenía menos distorsiones y era la que había que mirar”, afirmó el jefe de Estado cuando dio su discurso ante la Bolsa de Comercio de Rosario. "Y al final Julio empezó con cero. Inflación mayorista = 0,8”, había dicho poco antes en sus redes sociales.

Pero, lamentablemente para él, el archivo lo expone. "Cuando todo eso pase, es de esperar que para el mes de agosto de este año la inflación minorista arranque con 0, les guste o no les guste", fue la frase que usó Milei el 19 de marzo pasado, cuando dio un discurso en el Foro Económico del NOA.

El escenario ya era dado por sentado desde hace meses por todas las consultoras. Sobre todo, porque las expectativas de inflación minorista se traducen en una inercia inflacionaria que lleva a que sea mucho más fácil bajar el IPC de 15 a 8 puntos que de 3 a 2.

Lo que más y menos subió en agosto

Las consultoras coinciden en que buena parte de la desaceleración de agosto se debe a la ausencia de los componente estacionales que llevaron a la suba del IPC en julio. "El menor ritmo de suba estuvo principalmente explicado por la baja de varios componentes estacionales, sobre todo, los vinculados al turismo, que dejaron atrás el pico debido a las vacaciones de invierno", explicó C&T. Para EcoGo, el rubro "esparcimiento" fue el que menos subió.

Se trata, en verdad, de una noticia relativamente mala para el Gobierno, ya que implica que la mayor parte de la inflación viene dada por la núcleo (que no tiene en cuenta ni los precios estacionales ni los regulados), y que es la más difícil de desacelerar. Según EcoGo, esta última trepó al 1,9%.

Al contrario, "equipamiento y mantenimiento de hogar fue el rubro de mayor aumento en el mes, impulsado por el ajuste en los salarios del servicio doméstico y los productos de limpieza", precisó C&T.

También se registraró un fuerte aumento en Salud, del 2% para C&T y del 2,4% para EcoGo, sobre todo por las subas en las prepagas. Lo propio ocurrió con Educación, que según EcoGo subió un 3%, y con Vivienda, que para C&T aumentó un 2,5%. Por su parte, "Alimentos y bebidas", uno de los rubros de mayor incidencia en el índice final, aumentó un 1,7% para C&T y un 1,1% para EcoGo.