En el programa de Feinmann destrozaron en vivo a Milei por su discurso en una escuela: "Hipocresía"

En el programa de Eduardo Feinmann criticaron a Javier Milei.

Durante una emisión en Radio Mitre, el conductor Eduardo Feinmann y el economista, politólogo e investigador del CONICET, Nicolás Dvoskin, protagonizaron un intercambio sobre el rol de la política en las instituciones educativas y la postura oficial ante el debate del adoctrinamiento escolar. El disparador de la discusión fue la visita y el discurso brindado por el presidente de la Nación, Javier Milei, en un establecimiento educativo, lo que motivó preguntas sobre si existió una bajada de línea ideológica en dicho ámbito.

Al ser consultado de manera directa sobre si el mandatario había incurrido en un acto de adoctrinamiento durante su presentación, Dvoskin rechazó la validez pedagógica y teórica de esa categoría y argumentó que la noción suele utilizarse de forma errónea para estigmatizar la discusión política en las aulas.

El cuestionamiento teórico al concepto de adoctrinamiento

Frente a la consulta del periodista, el investigador del CONICET explicó su postura epistemológica y pedagógica sobre el proceso formativo. "A ver, yo no estoy de acuerdo con el concepto de adoctrinamiento porque el concepto de adoctrinamiento implica que tenés un sujeto activo, que es el que adoctrina, y un sujeto pasivo, que es adoctrinado", sostuvo Dvoskin al iniciar su análisis.

En esa misma línea, el politólogo profundizó sobre la complejidad de la tarea docente y descartó que exista una manipulación deliberada sobre los estudiantes: "La noción de adoctrinamiento implica algún tipo de comportamiento conspirativo detrás de la idea de bajar un concepto en el cual el docente sabe que está de alguna forma engañando para manipular. La educación no es así. Hay distintas ideas, distintas perspectivas, y los sujetos, sobre todo en un colegio secundario, no son pasivos, con lo cual discutir de políticas en la escuela no me parece que esté mal para nada".

Ante el comentario de Feinmann respecto de si el conflicto surge cuando los docentes intentan inculcar ideas a los alumnos, Dvoskin remarcó que todo proyecto educativo contiene valores intrínsecos. "La escuela te mete cosas en la cabeza, así funciona la escuela. El punto es de qué manera se integran determinados contenidos en el marco de un espacio pedagógico y con precisión pedagógica y la finalidad que tiene, y cuáles son los objetivos detrás de la educación, porque la educación tiene carácter político", detalló.

"El problema es la hipocresía": el cruce con Feinmann por el discurso del Presidente en una escuela

La contradicción del canal de denuncias oficial

Tras fundamentar la naturaleza de la enseñanza, Dvoskin apuntó contra la línea discursiva y las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo en materia de control ideológico docente. En particular, se refirió a las herramientas institucionales creadas para recibir acusaciones contra educadores.

"El problema acá, en todo caso, es la hipocresía del gobierno, porque es un gobierno que puso un número de teléfono en el Ministerio de Capital Humano para llamar a denunciar adoctrinadores y resulta que lo que denuncian efectivamente es lo que el presidente salió a hacer", sentenció el politólogo durante la entrevista radial.

La tensión por el accionar del Presidente

La afirmación generó la inmediata intervención del conductor radial, quien buscó sintetizar la postura del entrevistado preguntando si consideraba que el mandatario había salido a adoctrinar. Ante esa repregunta, el especialista negó categóricamente convalidar ese término y diferenció la acción política del concepto que promueve la administración nacional.

"Para mí el presidente se fue a hacer política a una institución", aclaró Dvoskin. Cuando Feinmann insistió en que esa respuesta confirmaba la acusación inicial, el analista remarcó la discrepancia discursiva: "Yo lo que estoy diciendo es que lo que hizo el presidente es lo que el gobierno dice que no hay que hacer. Para mí adoctrinar es otra cosa".

Hacia el cierre del diálogo, Feinmann insistió sobre la aparente contradicción lógica de la respuesta, a lo que Dvoskin concluyó reafirmando su postura conceptual de que el término utilizado carece de sustento: "Para mí adoctrinar es un concepto que está mal. No existe el concepto, es un error ese concepto".