Durante la transmisión de su programa en Radio Mitre, el conductor Eduardo Feinmann lanzó una serie de duros cuestionamientos contra los alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que se manifestaron ante las autoridades por la aplicación del régimen de regularidad académica.

En el marco de un debate sobre el financiamiento y la gratuidad de los estudios superiores en el país, el periodista y su equipo apuntaron contra los denominados estudiantes crónicos y rechazaron las quejas dirigidas a la conducción de la casa de altos estudios.

Feinmann reaccionó con vehemencia y cargó directamente contra el tiempo de permanencia de ciertos estudiantes en la carrera de Veterinaria: "¿Por qué los contribuyentes argentinos tienen que pagarle 14 años de carrera a estos vagos?". Tras calificar la situación como propia de "estudiantes crónicos", el conductor agregó: "La verdad, ¿o no? Vayan a estudiar. Y ahora se quejan porque le sacan la regularidad, pero déjense de joder".

Burlas al lenguaje inclusivo y a los comunicados estudiantiles

El reclamo de los alumnos se había formalizado a través de una carta enviada a las autoridades, lo que generó nuevas críticas en el estudio debido a las expresiones utilizadas en el texto. Tanto el conductor como los integrantes de la mesa se mofaron del uso del lenguaje inclusivo en la redacción del documento presentado por la comunidad estudiantil.

"¿Escucharon que uno de los tarados estos dice: 'Les mismes'? 14 años", expresó Feinmann al aire, recurriendo a una parodia de los términos inclusivos. Ante el comentario del panel sobre el contenido de la carta escrita por los manifestantes, insistió: "Andá a estudiar, maestro". Por su parte, desde el equipo radial añadieron: "O andá a estudiar o andá a trabajar si no querés estudiar".

Hacia el final del segmento, Feinmann reiteró su molestia por el conflicto desatado en torno a las normas de regularidad en dicha unidad académica. "Vos sabés que estas cosas me indignan", remarcó, antes de concluir con un señalamiento sobre la cantidad de involucrados: "Además, 100 tipos, no es uno, dos. 100 tipos y tipas en la Facultad de Veterinaria, ¿qué hace 14 años que están estudiando?".