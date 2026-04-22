La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 22 de abril de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 22 de abril 2026.
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 22 de abril de 2026.
Hace 1 hora
Quini 6: resultados del miércoles 22 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.367 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 22 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.367 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 22 de abril de 2026.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: Nocturna
Quiniela Nacional: Nocturna
A la cabeza: 4732
- 1: 4732
- 2: 5273
- 3: 8580
- 4: 1175
- 5: 3223
- 6: 1240
- 7: 7448
- 8: 8333
- 9: 7824
- 10: 8581
- 11: 2474
- 12: 7429
- 13: 3890
- 14: 0639
- 15: 8694
- 16: 2893
- 17: 9651
- 18: 6416
- 19: 4335
- 20: 5710
Letras de la Nacional: DLRZ
Quiniela Nacional: Nocturna
A la cabeza: 8349
- 1: 8349
- 2: 4491
- 3: 5879
- 4: 5300
- 5: 5015
- 6: 2108
- 7: 8907
- 8: 0118
- 9: 8421
- 10: 8908
- 11: 6153
- 12: 1258
- 13: 4629
- 14: 0979
- 15: 1478
- 16: 5215
- 17: 6353
- 18: 3469
- 19: 6451
- 20: 5263
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: Vespertina
Quiniela Nacional: Vespertina
A la cabeza: 9435
- 1: 9435
- 2: 9823
- 3: 0276
- 4: 3333
- 5: 3964
- 6: 1376
- 7: 2338
- 8: 2539
- 9: 2302
- 10: 1558
- 11: 1688
- 12: 6650
- 13: 2340
- 14: 6987
- 15: 4371
- 16: 6609
- 17: 6606
- 18: 2007
- 19: 3783
- 20: 4472
Letras de la Nacional: HPRX
Quiniela Nacional: Vespertina
A la cabeza: 9857
- 1: 9857
- 2: 4831
- 3: 9629
- 4: 6751
- 5: 6846
- 6: 5569
- 7: 2364
- 8: 1207
- 9: 6402
- 10: 6542
- 11: 9263
- 12: 9999
- 13: 0458
- 14: 8850
- 15: 3674
- 16: 2701
- 17: 6956
- 18: 8803
- 19: 0191
- 20: 5943
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: Matutina
Quiniela Nacional: Matutina
A la cabeza: 0672
- 1: 0672
- 2: 1439
- 3: 4732
- 4: 9179
- 5: 7527
- 6: 8865
- 7: 3852
- 8: 4024
- 9: 8484
- 10: 0328
- 11: 9304
- 12: 2001
- 13: 9085
- 14: 3256
- 15: 3482
- 16: 9019
- 17: 2306
- 18: 1597
- 19: 7034
- 20: 4409
Letras de la Nacional: IRSZ
Quiniela Nacional: Matutina
A la cabeza: 2252
- 1: 2252
- 2: 0311
- 3: 3780
- 4: 8912
- 5: 7218
- 6: 4099
- 7: 6635
- 8: 8119
- 9: 4068
- 10: 1156
- 11: 4907
- 12: 6907
- 13: 9898
- 14: 9848
- 15: 4956
- 16: 3657
- 17: 4769
- 18: 6426
- 19: 0499
- 20: 2273
Hace 9 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 5708
- 1: 5708
- 2: 3985
- 3: 7656
- 4: 0185
- 5: 8828
- 6: 5039
- 7: 9138
- 8: 9973
- 9: 1188
- 10: 9114
- 11: 9140
- 12: 4510
- 13: 0259
- 14: 4934
- 15: 9857
- 16: 2828
- 17: 2522
- 18: 0506
- 19: 4390
- 20: 7171
Letras de la Nacional: RRVX
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 7585
- 1: 7585
- 2: 9193
- 3: 6252
- 4: 2086
- 5: 2086
- 6: 7673
- 7: 9332
- 8: 6811
- 9: 0786
- 10: 0711
- 11: 0879
- 12: 3827
- 13: 5109
- 14: 9860
- 15: 4834
- 16: 4317
- 17: 6155
- 18: 3482
- 19: 8496
- 20: 2411
Hace 9 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 2295
- 1: 2295
- 2: 8077
- 3: 2908
- 4: 1764
- 5: 1949
- 6: 7390
- 7: 4448
- 8: 7072
- 9: 8008
- 10: 2510
- 11: 3759
- 12: 7559
- 13: 7812
- 14: 2916
- 15: 7432
- 16: 2547
- 17: 0510
- 18: 3162
- 19: 6220
- 20: 3502
Letras de la Nacional: HHJV
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 9043
- 1: 9043
- 2: 9688
- 3: 7864
- 4: 2574
- 5: 6031
- 6: 3852
- 7: 0574
- 8: 5521
- 9: 2329
- 10: 7218
- 11: 3508
- 12: 0341
- 13: 1671
- 14: 3366
- 15: 1312
- 16: 6749
- 17: 6463
- 18: 3796
- 19: 0018
- 20: 4496
13:26 | 21/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 21 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 21 de abril de 2026.
14:16 | 20/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 20 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 20 de abril de 2026.
22:02 | 19/04/2026
Quini 6: resultados del domingo 19 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.366 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 19 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.366 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 19 de abril de 2026.
17:28 | 19/04/2026
Telekino 2424: resultados del sorteo del 19 de abril
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2424. Jugada correspondiente al domingo 19 de abril.
Resultados del sorteo de Telekino 2424 del domingo 19 de abril.
09:45 | 16/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 16 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 16 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 16 de abril de 2026.
03:13 | 16/04/2026
Quini 6: resultados del miércoles 15 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.365 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 15 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.365 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 15 de abril de 2026.
15:45 | 15/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 15 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 15 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 15 de abril de 2026.
12:14 | 14/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 14 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 14 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 14 de abril de 2026.
08:38 | 13/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 13 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 13 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 13 de abril de 2026.
23:03 | 12/04/2026
Quini 6: resultados del domingo 12 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.364 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 12 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.364 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 12 de abril de 2026.
17:32 | 12/04/2026
Telekino 2423: resultados del sorteo del 12 de abril
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2423. Jugada correspondiente al domingo 12 de abril.
Resultados del sorteo de Telekino 2423 del domingo 12 de abril.
12:15 | 10/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 10 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 10 de abril de 2026.
16:48 | 09/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 9 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 9 de abril de 2026.