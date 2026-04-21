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Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 21 de abril 2026

Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 9 horas

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 21 de abril de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 21 de abril de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 11 horas

Quiniela Nacional y Provincia: Nocturna

Quiniela Nacional: Nocturna

A la cabeza: 9420

  • 1: 9420
  • 2: 8281
  • 3: 4371
  • 4: 3151
  • 5: 5971
  • 6: 7385
  • 7: 3023
  • 8: 0006
  • 9: 4401
  • 10: 2325
  • 11: 5378
  • 12: 0060
  • 13: 7333
  • 14: 0116
  • 15: 8163
  • 16: 2059
  • 17: 1817
  • 18: 0435
  • 19: 7747
  • 20: 2751

Letras de la Nacional: IHLX

Quiniela Provincia: Nocturna

A la cabeza: 4878

  • 1: 4878
  • 2: 0662
  • 3: 3262
  • 4: 1315
  • 5: 0279
  • 6: 3151
  • 7: 7685
  • 8: 0988
  • 9: 2749
  • 10: 0535
  • 11: 3828
  • 12: 2739
  • 13: 5943
  • 14: 7352
  • 15: 2963
  • 16: 7823
  • 17: 4568
  • 18: 6014
  • 19: 0725
  • 20: 1012

Hace 11 horas

Quiniela Nacional y Provincia: Vespertina

Quiniela Nacional: Vespertina

A la cabeza: 1964

  • 1: 1964
  • 2: 2100
  • 3: 5215
  • 4: 8664
  • 5: 5586
  • 6: 5956
  • 7: 8313
  • 8: 1873
  • 9: 0224
  • 10: 1900
  • 11: 0239
  • 12: 3176
  • 13: 3287
  • 14: 1439
  • 15: 4752
  • 16: 0049
  • 17: 3013
  • 18: 3418
  • 19: 9715
  • 20: 1896

Letras de la Nacional: EIMW

Quiniela Provincia: Vespertina

A la cabeza: 7569

  • 1: 7569
  • 2: 6224
  • 3: 4968
  • 4: 0262
  • 5: 9976
  • 6: 3610
  • 7: 2339
  • 8: 3836
  • 9: 9770
  • 10: 6323
  • 11: 1082
  • 12: 8630
  • 13: 8820
  • 14: 5256
  • 15: 7730
  • 16: 6096
  • 17: 8563
  • 18: 0562
  • 19: 8305
  • 20: 3345

Hace 11 horas

Quiniela Nacional y Provincia: Matutina

Quiniela Nacional: Matutina

A la cabeza: 8347

  • 1: 8347
  • 2: 5524
  • 3: 7939
  • 4: 2058
  • 5: 6352
  • 6: 8607
  • 7: 6201
  • 8: 8303
  • 9: 2875
  • 10: 9472
  • 11: 4006
  • 12: 1064
  • 13: 2408
  • 14: 6553
  • 15: 1625
  • 16: 9553
  • 17: 6400
  • 18: 0365
  • 19: 0932
  • 20: 3069

Letras de la Nacional: AKYZ

Quiniela Provincia: Matutina

A la cabeza: 6853

  • 1: 6853
  • 2: 5168
  • 3: 7716
  • 4: 8695
  • 5: 3097
  • 6: 6093
  • 7: 3881
  • 8: 6291
  • 9: 7356
  • 10: 7556
  • 11: 4995
  • 12: 9606
  • 13: 5368
  • 14: 2400
  • 15: 5560
  • 16: 6445
  • 17: 6699
  • 18: 3811
  • 19: 3542
  • 20: 8823

Hace 18 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 0876

  • 1: 0876
  • 2: 6150
  • 3: 8146
  • 4: 5089
  • 5: 5605
  • 6: 5795
  • 7: 9272
  • 8: 6877
  • 9: 2965
  • 10: 4236
  • 11: 7710
  • 12: 6451
  • 13: 9962
  • 14: 7152
  • 15: 8750
  • 16: 3894
  • 17: 6493
  • 18: 6155
  • 19: 6916
  • 20: 9408

Letras de la Nacional: ILMT

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 2437

  • 1: 2437
  • 2: 1131
  • 3: 4849
  • 4: 7752
  • 5: 5110
  • 6: 8518
  • 7: 4465
  • 8: 8238
  • 9: 7751
  • 10: 1640
  • 11: 0351
  • 12: 0613
  • 13: 6836
  • 14: 4661
  • 15: 0905
  • 16: 9340
  • 17: 4432
  • 18: 9808
  • 19: 7340
  • 20: 4150

Hace 18 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 6419

  • 1: 6419
  • 2: 6506
  • 3: 9735
  • 4: 8826
  • 5: 8562
  • 6: 6766
  • 7: 6561
  • 8: 2214
  • 9: 7612
  • 10: 7303
  • 11: 3535
  • 12: 2715
  • 13: 0635
  • 14: 1054
  • 15: 9085
  • 16: 4747
  • 17: 6911
  • 18: 5392
  • 19: 9240
  • 20: 2826

Letras de la Nacional: UCKX

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 6643

  • 1: 6643
  • 2: 2894
  • 3: 7976
  • 4: 8777
  • 5: 2195
  • 6: 9245
  • 7: 3874
  • 8: 6235
  • 9: 2765
  • 10: 6985
  • 11: 4112
  • 12: 9060
  • 13: 6016
  • 14: 5413
  • 15: 2422
  • 16: 4870
  • 17: 7743
  • 18: 6154
  • 19: 6556
  • 20: 8745

14:16 | 20/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 20 de abril 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 20 de abril de 2026.

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22:02 | 19/04/2026

Quini 6: resultados del domingo 19 de abril de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.366 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 19 de abril de 2026.

Resultados del sorteo 3.366 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 19 de abril de 2026.

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17:28 | 19/04/2026

Telekino 2424: resultados del sorteo del 19 de abril

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2424. Jugada correspondiente al domingo 19 de abril.

Resultados del sorteo de Telekino 2424 del domingo 19 de abril.

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09:45 | 16/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 16 de abril

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 16 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 16 de abril de 2026.

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03:13 | 16/04/2026

Quini 6: resultados del miércoles 15 de abril de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.365 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 15 de abril de 2026.

Resultados del sorteo 3.365 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 15 de abril de 2026.

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15:45 | 15/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 15 de abril

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 15 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 15 de abril de 2026.

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12:14 | 14/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 14 de abril

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 14 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 14 de abril de 2026.

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08:38 | 13/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 13 de abril 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 13 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 13 de abril de 2026.

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23:03 | 12/04/2026

Quini 6: resultados del domingo 12 de abril de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.364 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 12 de abril de 2026.

Resultados del sorteo 3.364 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 12 de abril de 2026.

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17:32 | 12/04/2026

Telekino 2423: resultados del sorteo del 12 de abril

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2423. Jugada correspondiente al domingo 12 de abril.

Resultados del sorteo de Telekino 2423 del domingo 12 de abril.

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12:15 | 10/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 10 de abril 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 10 de abril de 2026.

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16:48 | 09/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 9 de abril 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 9 de abril de 2026.

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21:25 | 08/04/2026

Quini 6: resultados del miércoles 8 de abril de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.363 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 8 de abril de 2026.

Resultados del sorteo 3.363 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 8 de abril de 2026.

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13:57 | 08/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 8 de abril 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 8 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 8 de abril de 2026.

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