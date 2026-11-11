Papa León XIV, día 4, EN VIVO: cárcel de Devoto, misa en Luján y despedida en Ezeiza

Buenos días. El Destape sigue desde ahora, minuto a minuto, la cuarta y última jornada del Papa en el país: el encuentro con los presos de Devoto, la misa de cierre frente a la Basílica de Luján y la despedida antes de viajar a Perú. Acá vas a encontrar horarios, accesos, el estado del operativo y todo lo que diga el Papa.