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Último día de la visita histórica

Papa León XIV, día 4, EN VIVO: cárcel de Devoto, misa en Luján y despedida en Ezeiza

Cobertura finalizada · Última actualización

El papa León XIV cierra este miércoles 11 de noviembre su visita a la Argentina. A las 8 se reúne con presos en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y a las 10 celebra la última misa del viaje frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, después de recorrer la ciudad en papamóvil. A las 13.30 lo despiden en Ezeiza y a las 14 sale hacia Lima, donde empieza el tramo peruano de la gira.

Papa León XIV

La agenda oficial del papa León XIV en Argentina para este miércoles 11 de noviembre, último día de su visita oficial al país. Según el cronograma oficial de la Conferencia Episcopal Argentina, difundido por la Acción Católica, y la agenda del Gobierno porteño:

  • 8.00 — Visita a las personas privadas de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto (CABA).

  • 10.00 — Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

  • 13.30 — Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

  • 14.00 — Salida en avión hacia Lima, Perú.

Arranca la cobertura del último día de León XIV en la Argentina

Buenos días. El Destape sigue desde ahora, minuto a minuto, la cuarta y última jornada del Papa en el país: el encuentro con los presos de Devoto, la misa de cierre frente a la Basílica de Luján y la despedida antes de viajar a Perú. Acá vas a encontrar horarios, accesos, el estado del operativo y todo lo que diga el Papa.
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