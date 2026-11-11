Papa León XIV, día 4, EN VIVO: cárcel de Devoto, misa en Luján y despedida en Ezeiza

La agenda oficial del papa León XIV en Argentina para este miércoles 11 de noviembre, último día de su visita oficial al país. Según el cronograma oficial de la Conferencia Episcopal Argentina, difundido por la Acción Católica, y la agenda del Gobierno porteño:
-
8.00 — Visita a las personas privadas de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto (CABA).
-
10.00 — Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
-
13.30 — Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.
-
14.00 — Salida en avión hacia Lima, Perú.