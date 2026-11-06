Menú Papa León XIV en Buenos Aires: qué restaurantes se suman y cuánto cuesta comer con descuentos.

En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, la gastronomía porteña también tendrá su propia celebración. Se trata del Menú Papa León, una iniciativa que reunirá a restaurantes de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires con promociones especiales, platos a precios determinados y descuentos para quienes quieran disfrutar de una salida durante estos días.

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La propuesta se desarrollará durante siete días, del 6 al 12 de noviembre de 2026, y busca acompañar el movimiento turístico y la actividad comercial que generarán las celebraciones vinculadas con la visita papal. La iniciativa incluye diferentes alternativas gastronómicas, desde comidas al paso hasta cenas con espectáculos.

Menú Papa León XIV en Buenos Aires: qué restaurantes se suman y cuánto cuesta comer con descuentos.

Una de las particularidades es que cada establecimiento definirá sus propias promociones, por lo que los precios, los platos incluidos y las condiciones de acceso pueden variar según el local.

Menú Papa León: qué restaurantes participan y cuáles son los precios

Entre los comercios adheridos hay pizzerías, hamburgueserías, parrillas y restaurantes tradicionales. Estas son algunas de las propuestas anunciadas:

La Continental: ofrece una pizza grande de muzzarella con dos gaseosas por $33.000. También cuenta con una alternativa que incluye dos chopps por $36.000.

El Desembarco: propone su hamburguesa San Antonio con papas fritas a $11.450, con un descuento del 50%.

Los Bohemios: incluye una milanesa individual a la napolitana con guarnición por $24.000.

Perro: presenta un menú ejecutivo de $24.000, con siete opciones de platos de la carta, bebida y café o postre.

Campo Bravo: ofrece un menú corporativo sin TACC, con plato principal, bebida y café por $24.000. Está disponible de martes a viernes, de 12 a 16.

La Parrillita del Pasaje: suma una opción clásica para comer al paso: choripán por $7.000.

Madero Tango: incorpora una propuesta diferente, con un 30% de descuento sobre la tarifa habitual de su cena show.

De esta manera, el Menú Papa León suma alternativas para distintos gustos y presupuestos durante una semana especial para Buenos Aires. Los valores corresponden a las promociones difundidas para esta edición y pueden estar sujetos a condiciones particulares de cada establecimiento.