Mientras continúa su agenda en España junto al líder de Vox, Santiago Abascal, y a dos días del revés electoral de Donald Trump en los comicios de medio término, el presidente Javier Milei administra las secuelas del shock político y financiero. En la Casa Rosada, la sorpresa inicial dio paso a una urgente reformulación de la narrativa diplomática para tender lazos con Washington con independencia de qué partido gobierne, en un marco de creciente preocupación interna por la fuga del voto joven y el armado electoral hacia 2027. En simultáneo, la tensión financiera persiste con el Riesgo País instalado en los 852 puntos y los títulos soberanos operando en niveles compatibles con un escenario de default ante las dudas sobre la capacidad de pago. En tanto, el ministro Luis Caputo mantiene activa la intervención en la plaza cambiaria para contener las expectativas de devaluación y resguardar el nivel de actividad. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.
Milei asimila el impacto de la derrota de Trump y persiste la tensión en los mercados
A 48 horas de las elecciones en EE.UU., el oficialismo asimila el costo político de cara a 2027, mientras el Riesgo País se ubica en 852 puntos. El Presidente continúa su agenda en España para respaldar a Vox.
Hace 23 minutos
Perdió Trump, sufre Milei: incertidumbre económica y riesgo para la actividad
La histórica derrota republicana en Estados Unidos no solamente afecta a los mercados argentinos en lo inmediato, sino que además supone un riesgo para la macroeconomía de cara a 2027.
El histórico revés para Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos no solo ya está afectando a los mercados argentinos, sino que además supone un riesgo para la macroeconomía de Javier Milei a mediano plazo, de cara al electoral 2027.
Hace 23 minutos
Bullrich profundiza la distancia con Milei y polariza con CFK
Lejos de la paz, la senadora profundiza su perfil microeconómico, cruza a la expresidenta por Trump y avisa que no romperá con el Gobierno... a menos que la echen. "Por ahora" le funciona la dinámica de permanecer en un armado con el que no se siente cómoda, pero no analiza futuros horizontes en caso de ser expulsada.
Al bullrichismo “por ahora” le “funciona” esta dinámica casi tóxica de ser parte de un armado con el que no se sienten cómodos,
Ya es una costumbre. Los días de Patricia Bullrich nunca son tranquilos. Después de haber sacado músculo con una foto junto a parte de su equipo y de reiterar su cansancio frente a las actitudes de la Casa Rosada, volvió a diferenciarse de Javier Milei al ponderar a la industria y la construcción como generadores de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, decidió sumarse a la polarización, confrontando directamente con Cristina Kirchner, que celebró la derrota de Donald Trump en las recientes elecciones de Estados Unidos con una escueta publicación en X: “Beautiful morning”, dijo. La senadora le respondió primero con un error de ortografía y después de forma correcta: “Freedom is beautiful”.
Hace 24 minutos
Sánchez y Milei se cruzaron y tuvieron un tenso saludo en la Cumbre Iberoamericana
Se trata del primer encuentro entre ambos mandatarios durante la visita del presidente argentino a España.
El presidente Javier Milei y su par de España, Pedro Sánchez, mantuvieron este jueves un tenso saludo al inicio de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, en el primer encuentro entre ambos durante la visita del mandatario argentino a España. Fue tras los cruces virtuales y los ataques en redes sociales.