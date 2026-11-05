Milei asimila el impacto de la derrota de Trump y persiste la tensión en los mercados

Mientras continúa su agenda en España junto al líder de Vox, Santiago Abascal, y a dos días del revés electoral de Donald Trump en los comicios de medio término, el presidente Javier Milei administra las secuelas del shock político y financiero. En la Casa Rosada, la sorpresa inicial dio paso a una urgente reformulación de la narrativa diplomática para tender lazos con Washington con independencia de qué partido gobierne, en un marco de creciente preocupación interna por la fuga del voto joven y el armado electoral hacia 2027. En simultáneo, la tensión financiera persiste con el Riesgo País instalado en los 852 puntos y los títulos soberanos operando en niveles compatibles con un escenario de default ante las dudas sobre la capacidad de pago. En tanto, el ministro Luis Caputo mantiene activa la intervención en la plaza cambiaria para contener las expectativas de devaluación y resguardar el nivel de actividad. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.

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