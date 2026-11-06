Cómo se cobra el feriado por la visita del papa León XIV en Argentina en CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, estará acompañada por un esquema especial de feriados que tendrá impacto en la actividad laboral de distintas jurisdicciones. Una de las principales dudas entre los trabajadores es cuánto corresponde cobrar por prestar servicios durante esas jornadas y cómo se calcula el adicional salarial.

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Según el cronograma publicado, el Gobierno nacional estableció tres fechas especiales mediante el Decreto 1103/2026, que habría sido oficializado el 28 de septiembre en el Boletín Oficial. El esquema contempla un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, otro para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba el martes 10, y una última jornada para la provincia de Buenos Aires el miércoles 11.

De acuerdo con la información difundida por Mundo Gremial, las fechas fueron declaradas feriados y no días no laborables. Esta distinción resulta fundamental, ya que los trabajadores que deban cumplir sus tareas durante esas jornadas tendrán derecho a percibir un adicional del 100%, conforme a la Ley de Contrato de Trabajo.

Feriado por la visita del papa

Cuándo son los feriados por la visita del papa León XIV en Argentina

El cronograma informado establece distintas fechas según la jurisdicción, en función de las actividades previstas durante la visita del Sumo Pontífice.

Fecha Jurisdicción alcanzada Lunes 9 de noviembre Todo el territorio argentino Martes 10 de noviembre Ciudad de Buenos Aires y Córdoba Miércoles 11 de noviembre Provincia de Buenos Aires

De esta manera, los trabajadores de CABA y Córdoba tendrían feriado el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, mientras que en la provincia de Buenos Aires corresponderían el lunes 9 y el miércoles 11. En el resto del país, el feriado anunciado por la visita papal alcanzaría únicamente al lunes 9 de noviembre.

La distribución territorial responde a los operativos de seguridad, organización y circulación previstos para las actividades del pontífice.

Cómo se cobra el feriado por la visita del Papa en CABA, Córdoba y provincia de Buenos Aires

El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que los empleados que presten servicios durante un feriado deben percibir la remuneración habitual más una cantidad igual. Esto significa que trabajar durante un feriado implica cobrar el doble por esa jornada, de acuerdo con las condiciones previstas en la legislación laboral.

En la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, el adicional correspondería a quienes trabajen durante los feriados del lunes 9 y martes 10 de noviembre. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el pago especial alcanzaría a los trabajadores que presten servicios el lunes 9 y el miércoles 11.

Por el contrario, quienes no trabajen durante esas fechas y puedan disfrutar del descanso conservarán su remuneración habitual, sin que corresponda un recargo adicional por no prestar servicios.

Cuánto se cobra por el feriado de la visita del papa

Cuánto se cobra por trabajar durante los feriados de noviembre de 2026

Para determinar cuánto corresponde cobrar por trabajar durante un feriado, es necesario calcular el valor de la jornada laboral. En el caso de los empleados mensualizados, la información publicada toma como referencia el salario habitual dividido por 25 para obtener el importe correspondiente a un día de feriado.

Por ejemplo, un trabajador que percibe un sueldo mensual de $1.250.000 tendría un valor de jornada de $50.000. Si trabaja durante el feriado, el importe correspondiente a esa jornada ascendería a $100.000.

El cálculo se presenta de la siguiente manera:

Concepto Importe Sueldo mensual $1.250.000 Valor de la jornada de feriado $50.000 Adicional del 100% $50.000 Total correspondiente al feriado trabajado $100.000

El ejemplo representa el valor de la jornada trabajada durante el feriado, no el sueldo mensual completo ni necesariamente un importe que deba sumarse íntegramente al salario ya liquidado. Para quienes cobran por hora o jornal, el cálculo dependerá de la modalidad de contratación y de la remuneración correspondiente.

Qué pasa si trabajo los dos feriados por la visita del Papa

Los trabajadores que presten servicios durante las dos fechas que correspondan a su jurisdicción tendrán derecho a la remuneración especial por cada jornada efectivamente trabajada. Por ejemplo, un empleado de CABA o Córdoba que trabaje tanto el lunes 9 como el martes 10 deberá percibir el adicional legal correspondiente a ambos feriados.

Lo mismo ocurriría con un trabajador de la provincia de Buenos Aires que cumpla tareas el lunes 9 y el miércoles 11. En todos los casos, el cálculo dependerá del salario y de las condiciones de prestación de servicios.

Además, los convenios colectivos de trabajo pueden establecer disposiciones particulares o beneficios adicionales para determinadas actividades.

Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable

La clasificación de las fechas resulta clave para determinar cómo se liquida el salario. Durante un feriado, el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece una remuneración especial para quienes deban trabajar. En cambio, durante un día no laborable, el artículo 167 dispone, como regla general, que la decisión de desarrollar actividades corresponde al empleador. Si el trabajador presta servicios, percibe su remuneración habitual, sin el adicional del 100% previsto para los feriados.

Por eso, la confirmación de que las jornadas del 9, 10 y 11 de noviembre tienen carácter de feriado resulta determinante para establecer cuánto deberán cobrar los empleados.