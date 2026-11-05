Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 5 de noviembre

El dólar Oficial que opera en el Banco Nación se comercia este jueves 5 de noviembre a $1520 para la compra y a $1570 para la venta, un valor que marca una variación de 0,00% frente a la referencia previa de la entidad, según la pizarra que la propia institución muestra a sus clientes y al público en general. La cotización del Banco Nación se sostiene así sin movimientos en el arranque de la rueda, con el mismo número que el operador exhibe para las operaciones de compra y de venta, y con un tipo de cambio que se mantiene estable en las pantallas de las sucursales y en los canales digitales del banco. Quienes necesitan tomar posición en dólares o quienes liquidan divisas encuentran en el mostrador del Banco Nación la referencia de $1520 para la compra y de $1570 para la venta, valores que confirman una variación de 0,00% y que ordenan las decisiones cotidianas de ahorristas, comerciantes y empresas que siguen minuto a minuto la evolución del dólar Oficial.