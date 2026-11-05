Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 5 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 5 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 5 de noviembre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, opera este jueves con compra a $1582.65 y venta a $1583.94, con una variación de 0,69%, mientras el mercado de bonos sigue de cerca la cotización de referencia.
Hace 20 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 5 de noviembre
El dólar Oficial que opera en el Banco Nación se comercia este jueves 5 de noviembre a $1520 para la compra y a $1570 para la venta, un valor que marca una variación de 0,00% frente a la referencia previa de la entidad, según la pizarra que la propia institución muestra a sus clientes y al público en general. La cotización del Banco Nación se sostiene así sin movimientos en el arranque de la rueda, con el mismo número que el operador exhibe para las operaciones de compra y de venta, y con un tipo de cambio que se mantiene estable en las pantallas de las sucursales y en los canales digitales del banco. Quienes necesitan tomar posición en dólares o quienes liquidan divisas encuentran en el mostrador del Banco Nación la referencia de $1520 para la compra y de $1570 para la venta, valores que confirman una variación de 0,00% y que ordenan las decisiones cotidianas de ahorristas, comerciantes y empresas que siguen minuto a minuto la evolución del dólar Oficial.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 5 de noviembre
El dólar Blue cotiza este jueves, 5 de noviembre, en el mercado informal a $1540 para la compra y $1560 para la venta, con una variación de -0,64%.