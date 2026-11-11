Durante la emisión de su programa Alguien tiene que decirlo en Radio Mitre, el conductor Eduardo Feinmann abrió un debate sobre las visitas que realizó el Papa León XIV a personas privadas de su libertad en distintas unidades carcelarias. En diálogo con su equipo de trabajo, el periodista planteó reparos ante la concepción religiosa que prioriza el acercamiento a los detenidos por sobre la contención a quienes sufrieron delitos.

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El intercambio comenzó cuando en la mesa recordaron el paso del sumo pontífice por centros penitenciarios, haciendo alusión a recorridas en España. A partir de ese comentario, Feinmann puso el foco en una de las frases atribuidas a la máxima autoridad de la Iglesia católica y expuso su postura crítica frente al aire radial.

El cuestionamiento de Feinmann a las obras de misericordia

El conductor citó el precepto que suele difundirse desde la doctrina religiosa sobre las personas detenidas: "Visitar a los presos es una obra de misericordia". Inmediatamente después, interpeló esa definición al contrastarla con la situación de quienes padecieron hechos delictivos.

"¿Y a las víctimas de ellos, no? ¿No es una obra de misericordia? Visitar a las víctimas de los delincuentes, ¿por qué tiene que ser solamente visitar a los presos una obra de misericordia?", cuestionó Feinmann de forma tajante durante el intercambio con su compañero en el estudio.

El dilema moral planteado en Alguien tiene que decirlo

Frente a la respuesta afirmativa de su interlocutor en la mesa de debate, el conductor remarcó que la postura oficial de la Iglesia le generaba un conflicto ético que no lograba resolver al analizar el destino de la empatía institucional.

"No sé, a mí yo tengo esa contradicción", concluyó Feinmann al aire de Radio Mitre, dejando asentada su disconformidad con el criterio que destaca la asistencia pastoral a las personas privadas de la libertad sin otorgar la misma visibilidad a las víctimas de la delincuencia.