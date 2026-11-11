Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 11 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 11 de noviembre
En la actualización de este miércoles, el mercado de contado con liqui opera con el dólar CCL en compra a $1663.8773 y venta a $1681.2, con una variación de 1,04%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 11 de noviembre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este miércoles, 11 de noviembre, con un precio de compra de $1561.1 y de venta de $1566.32, mientras registra una variación de 0,33% y el mercado de bonos sigue la evolución de los precios.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 11 de noviembre
El dólar Oficial del Banco Nación se cotiza este miércoles, 11 de noviembre, en $1520 para la compra y $1570 para la venta, con una variación de 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 11 de noviembre
El dólar blue se cotiza este miércoles, 11 de noviembre, en el mercado informal a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de -0,32% respecto de la referencia previa.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 11 de noviembre
El mercado de contado con liqui opera este miércoles, 11 de noviembre, con una cotización de compra de $1663.8773 y de venta de $1681.2, mientras que la variación se ubica en 1,04%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 11 de noviembre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, opera este miércoles 11 de noviembre con un precio de compra de $1561.1 y de venta de $1566.32, mientras el mercado de bonos acompaña la rueda financiera y la variación se ubica en 0,33%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 11 de noviembre
El dólar Oficial en el Banco Nación se cotiza este miércoles, 11 de noviembre, con un valor de compra de $1520 y de venta de $1570, mientras que la variación se mantiene en 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 11 de noviembre
El dólar blue se cotiza este miércoles, 11 de noviembre, en el mercado informal a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de -0,32%.