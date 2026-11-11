Javier Milei no participará de la misa que el papa León XIV celebrará este miércoles en Luján y lo despedirá a las 13.30 en el aeropuerto de Ezeiza, antes de su partida a Perú. La ausencia responde al esquema de delegación institucional dispuesto por el Gobierno para acompañar la agenda del pontífice. Seguí el minuto a minuto de las medidas de Javier Milei.
Milei no va a Luján y se despide del papa León XIV en Ezeiza
El Presidente no asistirá a la misa en la Basílica de Luján, donde se esperan entre 3 y 4 millones de fieles. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezará la representación nacional.
Irán designó como terroristas a las Fuerzas Armadas argentinas en respuesta a Milei
Teherán anunció la medida contra la Armada y la Fuerza Aérea argentinas en respuesta a la decisión del Gobierno de Javier Milei de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.
Irán oficializó la designación de la Armada y de la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas
El mensaje de Bullrich sobre el Papa en medio de la interna con Milei
Después del discurso del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, la senadora de La Libertad Avanza lanzó una frase en clave política en sus redes sociales. "Es con todos", tuiteó.
La senadora de La Libertad Avanza (LLA) y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió un mensaje en clave política después del encuentro del papa León XIV con jóvenes en el Monumento de los Españoles. En las últimas semanas, versiones periodísticas de diversos medios indicaron que se intensificó la interna entre Bullrich y el presidente Javier Milei por las candidaturas para las elecciones 2027.
El motivo por el que Milei no irá a la misa del papa León XIV en Luján
Con una estimación de hasta 4 millones de fieles en Luján, los gobiernos nacional y provincial desplegaron un fuerte operativo de transporte y seguridad. El presidente despedirá al sumo pontífice en Ezeiza antes de su partida a Perú.
El presidente Javier Milei no estará presente en la Santa Misa que el papa León XIV encabezará en la plaza de la Basílica de Luján durante la última jornada de su visita apostólica a la Argentina. La presencia del Gobierno nacional estará a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a los ministros Mario Lugones, Fabián Fernández y el diputado nacional Sebastián Pareja.
El impacto de la corrupción en ANDIS en el Cottolengo que visitó el papa León XIV
El gobierno no proveyó medicación, pañales y alimentación especial los últimos cuatro meses al Cottolengo Don Orione, el que visitó León XIV este lunes. Los pagos que ordenó la Justicia por deudas anteriores. La situación similar que atraviesan otras instituciones. Y por qué los hechos de corrupción en la ANDIS fueron determinantes para este escenario.
El gobierno de Javier Milei le adeuda la provisión de medicación, pañales y alimentación especial de los últimos cuatro meses al Cottolengo Don Orione de Claypole, el que visitó el papa León XIV este lunes, donde se emocionó al escuchar las historias de sus habitantes. Se trata de una deuda millonaria, correspondiente al período julio-octubre, que afecta a 122 personas que dependen de esos envíos, y que podría rondar los mil millones de pesos si se toma como guía lo pagado recientemente por el período previo, según denuncian desde la institución. Es que el último 30 de octubre, la Justicia dejó firme la orden de pago de $828 millones por lo adeudado por el gobierno para el período marzo-junio a esta entidad dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad. El Ejecutivo terminó pagando esa deuda por la llegada del sumo pontífice. Pero no abonó lo relativo al último cuatrimestre.
León XIV dejó Devoto y se dirige a Luján para encabezar una misa histórica
El papa León XIV cierra este miércoles su visita a la Argentina. Se reunió con presos en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y a las 10 celebra la última misa del viaje frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, después de recorrer la ciudad en papamóvil. A las 13.30 lo despiden en Ezeiza y a las 14 sale hacia Lima, donde empieza el tramo peruano de la gira.