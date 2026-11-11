Milei no va a Luján y se despide del papa León XIV en Ezeiza

El gobierno de Javier Milei le adeuda la provisión de medicación, pañales y alimentación especial de los últimos cuatro meses al Cottolengo Don Orione de Claypole, el que visitó el papa León XIV este lunes, donde se emocionó al escuchar las historias de sus habitantes. Se trata de una deuda millonaria, correspondiente al período julio-octubre, que afecta a 122 personas que dependen de esos envíos, y que podría rondar los mil millones de pesos si se toma como guía lo pagado recientemente por el período previo, según denuncian desde la institución. Es que el último 30 de octubre, la Justicia dejó firme la orden de pago de $828 millones por lo adeudado por el gobierno para el período marzo-junio a esta entidad dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad. El Ejecutivo terminó pagando esa deuda por la llegada del sumo pontífice. Pero no abonó lo relativo al último cuatrimestre.