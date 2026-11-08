Petroleros en llamas en Ormuz mientras se intensifican los ataques entre Irán y EE.UU.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció el lanzamiento de un nuevo grupo de trabajo contra Irán y la ampliación del bloqueo naval que mantiene desde hace meses contra los puertos iraníes.

El CENTCOM afirmó que la operación impedirá que Teherán utilice rutas terrestres para transportar armas. También indicaron que la operación bloqueará las fuentes de ingresos, no solo a través de las fronteras terrestres de Irán, sino también a través del mar Caspio.