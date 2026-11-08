Mientras se dilatan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, continúan las hostilidades en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que tres "petroleros que navegaban por una ruta no autorizada" en el estrecho de Ormuz sufrieron "explosiones e incendios graves". Por su parte, Washington anunció un nuevo plan para bloquear las rutas de suministro terrestres de Irán, ampliando el bloqueo naval que lleva meses impuesto a los puertos iraníes. Además, siguen intensos combates entre los rebeldes hutíes de Yemen y Arabia Saudita. Seguí el minuto a minuto.
Petroleros en llamas en Ormuz mientras se intensifican los ataques entre Irán y EE.UU.
Las fuerzas iraníes afirmaron que cinco petroleros y un remolcador se incendiaron en varios incidentes en el estrecho de Ormuz.
El ejército estadounidense forma un grupo de trabajo para interrumpir las rutas de suministro terrestres de Irán
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció el lanzamiento de un nuevo grupo de trabajo contra Irán y la ampliación del bloqueo naval que mantiene desde hace meses contra los puertos iraníes.
El CENTCOM afirmó que la operación impedirá que Teherán utilice rutas terrestres para transportar armas. También indicaron que la operación bloqueará las fuentes de ingresos, no solo a través de las fronteras terrestres de Irán, sino también a través del mar Caspio.
Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear de Irán
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece hasta 20 millones de dólares, así como una posible reubicación, "a cambio de información sobre el programa nuclear de Irán, incluidas sus instalaciones, equipos y personal asociado".
En un comunicado, el programa Recompensas por la Justicia del departamento indicó que la recompensa también cubre información sobre "el movimiento de cualquiera de los mencionados anteriormente".
Explosiones destrozaron ventanas en la Torre Aramco en la capital de Arabia Saudita
Según informó la agencia de noticias Reuters, un testigo afirmó que las ventanas de varios pisos de la Torre Aramco, uno de los edificios más altos del distrito financiero Rey Abdullah de la capital de Arabia Saudita, quedaron destrozadas.
El incidente, que según el Ministerio de Energía causó daños limitados, se produjo después de que la coalición liderada por Arabia Saudí anunciara la interceptación de dos misiles disparados por los hutíes de Yemen hacia la capital, Riad.
Aramco no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios, y los hutíes no emitieron ninguna declaración al respecto. Varias explosiones fuertes se escucharon en Riad a primera hora del domingo.
Irán afirmó que petroleros fueron atacados en Ormuz
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que desde la madrugada "tres petroleros que navegaban por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz han sufrido explosiones e incendios graves".
El humo cubre el cielo sobre esta importante vía marítima comercial, según informó la armada de la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado publicado en Telegram.
“Estos buques cisterna están ardiendo porque apagaron sus sistemas de navegación e identificación y debido a la agresión del ejército estadounidense invasor”, indicaron.
“Las normas iraníes para el estrecho de Ormuz se han comunicado repetidamente a todos los buques, y el incumplimiento de estas normas no tendrá otra consecuencia", agregaron.
Irán denunció que dos petroleros se incendiaron al chocar con minas en Ormuz
La Guardia Revolucionaria aseguró que los buques se incendiaron tras atravesar una ruta no autorizada.
La Guardia Revolucionaria sostuvo que las embarcaciones navegaban por rutas inseguras. Foto: EuropaPess.
Irán afirmó que dos petroleros chocaron contra minas navales en el estrecho de Ormuz y quedaron detenidos tras sufrir incendios a bordo. Según la Guardia Revolucionaria, los buques transitaban por una ruta no autorizada con apoyo estadounidense. La versión iraní se conoce en medio de la disputa por el control del paso, estratégico para la exportación de petróleo desde Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de todo el conflicto en Medio Oriente en El Destape.