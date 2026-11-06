Visita del papa León XIV: cuáles son los dos peajes liberados en CABA y hasta cuándo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) habilitó la circulación gratuita por dos autopistas porteñas durante la visita del papa León XIV a la Argentina, como alternativa para los conductores que deban evitar los cortes de tránsito.

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La medida alcanza a los vehículos livianos y busca facilitar los desplazamientos por distintos sectores de la Ciudad mientras se desarrolla el operativo de seguridad previsto para la estadía del Sumo Pontífice.

¿Qué vehículos podrán circular gratis por la autopista Illia y el Paseo del Bajo?

La primera vía alcanzada por la disposición es la autopista Illia, donde podrán circular sin pagar peaje las motos, los autos y las camionetas. La exención funciona como un recorrido alternativo para quienes necesiten trasladarse hacia Recoleta y el centro porteño.

La segunda es el Paseo del Bajo, que habitualmente está reservado al tránsito pesado y que, por esta disposición excepcional, quedará habilitado para autos, camionetas y utilitarios sin costo. Quienes utilicen este corredor deberán respetar una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Las motocicletas no podrán ingresar, ya que se mantiene la prohibición vigente por razones de seguridad vial.

De acuerdo con el cronograma difundido por Autopistas Urbanas (AUSA), ambas medidas comenzaron a regir el miércoles 4 de noviembre a las 22 y se extenderán hasta el miércoles 11 a las 14.

La gratuidad no alcanza a los camiones ni a los demás vehículos de tránsito pesado. En esos casos, continuará vigente el cobro habitual en las dos autopistas, con tarifas que dependen del horario de circulación y de la cantidad de ejes de cada unidad.

Agenda del papa León en la Ciudad de Buenos Aires

Domingo 8 de noviembre: llegada del papa León XIV a Buenos Aires

16:30: llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery. Recepción oficial.

llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery. Recepción oficial. 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. 17:50: visita al presidente de la República.

visita al presidente de la República. 18:30: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre: actividades en la Ciudad de Buenos Aires

11:30: Santa Misa en el Monumento de los Españoles.

Santa Misa en el Monumento de los Españoles. 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. 17:30: encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18:45: celebración de las Vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

celebración de las Vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. 19:45: cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre