Cómo funcionarán colectivos, trenes y subtes en el AMBA por la visita del papa León XIV: así operará el transporte público

El Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires han dispuesto un operativo especial para el funcionamiento de los servicios de transporte público ante la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Durante estas jornadas, que incluirán diversas ceremonias religiosas y concentraciones masivas, regirán modificaciones operativas, cronogramas específicos y restricciones viales en el Área Metropolitana de Buenos Aires para garantizar la movilidad y la seguridad de los asistentes.

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Funcionamiento de subtes, colectivos y trenes

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil a partir del domingo 8 de noviembre a las 18 y hasta la noche del miércoles 11. Por su parte, los servicios ferroviarios aplicarán esquema de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados establecidos. Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza sumarán servicios especiales durante la madrugada y refuerzos horarios. Como medida preventiva, las estaciones Tres de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas sin ascenso ni descenso desde el sábado 7.

En el ámbito porteño, las líneas de colectivos urbanos reforzarán sus frecuencias durante los días lunes y martes. Respecto a la red de subtes, el domingo 8 y el lunes 9 operarán con restricciones y cierres preventivos de estaciones estratégicas por motivos de seguridad en las líneas A, B, C, D, E y H, tales como Plaza de Mayo, Retiro, Catedral y Once, entre otras, manteniendo recorridos parciales.

El martes 10, día de la vigilia juvenil, el servicio de subte funcionará con normalidad en sus estaciones abiertas y contará con una extensión horaria en la Línea D hasta la 1:30 de la madrugada, además de un esquema especial de desconcentración en combinación con la Línea H.

Habrá cierre de calles por la visita del papa León XIV. (Crédito de foto: Alessandra Tarantino/AP)

Cortes de tránsito, calles cerradas y restricciones aéreas

El despliegue de seguridad integral implicará cortes de tránsito totales y parciales, calles tapadas y perímetros restringidos en las zonas aledañas a los puntos de concentración papal, como la Plaza de Mayo y los espacios de las misas y vigilias. Se recomienda a los conductores evitar el ingreso al microcentro porteño con vehículos particulares y priorizar el uso del transporte público habilitado. Asimismo, se implementarán restricciones temporales en las operaciones de los aeropuertos de Aeroparque, Ezeiza y Córdoba durante los traslados oficiales del sumo pontífice, por lo que las aerolíneas debieron reprogramar diversos vuelos nacionales e internacionales de esas jornadas.