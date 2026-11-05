Visita del papa León XIV: cuánto cuesta alojarse en Córdoba

La próxima visita del papa León XIV a Córdoba generó un fuerte incremento en la demanda de alojamiento y provocó una suba de hasta el 85% en los precios de los alquileres temporarios. A pocos días de la llegada del Pontífice, algunos establecimientos hoteleros ya registran un 80% de ocupación comprometida y los departamentos con vista al recorrido del Papamóvil se encuentran entre los más buscados.

{{{htmlAmp}}}

Según un relevamiento del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI), los departamentos de un dormitorio, con capacidad para dos personas, que habitualmente cuestan entre $140.000 y $160.000, ahora se ofrecen por alrededor de $300.000 durante los días de la visita papal.

En el caso de las unidades de dos dormitorios, destinadas a alojar hasta cuatro personas, los valores también registraron incrementos significativos. Los inmuebles que normalmente se alquilan por entre $220.000 y $240.000 pasaron a ofrecerse por aproximadamente $400.000, lo que representa una suba cercana al 80% .

. El presidente del CPI, Lucas Péndola, explicó que los aumentos se concentran principalmente en las propiedades ubicadas cerca del recorrido previsto para el Papa y no se extienden necesariamente a todos los alojamientos de la ciudad.

En paralelo, la demanda de alquileres temporarios se duplicó, mientras que también creció la cantidad de propietarios interesados en ofrecer sus inmuebles durante el evento.

Visita del papa León: a cuánto se podrá alquilar

Cuáles son las zonas más buscadas para alojarse durante la visita del Papa

La ubicación se convirtió en uno de los principales factores que determinan el precio de los alojamientos temporarios.

Los inmuebles más solicitados son aquellos que permiten observar el paso del Papamóvil, especialmente los departamentos con balcones o terrazas orientados hacia las calles que forman parte del recorrido oficial.

El trayecto previsto comenzará en la intersección de avenida Colón y Santa Fe y continuará por Colón, General Paz y Vélez Sarsfield, con el Arzobispado y la Catedral de Córdoba como puntos de referencia.

La expectativa por presenciar el paso del Pontífice también dio lugar a la oferta de balcones y terrazas como espacios de observación, una alternativa que comenzó a ganar protagonismo junto con los alquileres tradicionales de corta estadía.

Sin embargo, desde el sector inmobiliario aclararon que el incremento de precios está vinculado específicamente con la visita papal y no afecta a los contratos de alquiler destinados a vivienda permanente.

Cuánto cuesta un alquiler para ver al papa

Reservas hoteleras en Córdoba: algunos establecimientos ya alcanzan el 80%

El impacto de la visita también comenzó a reflejarse en la ocupación hotelera de la capital provincial. El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, informó que las reservas representan actualmente el 60% de la capacidad de alojamiento relevada en la ciudad, aunque algunos establecimientos ya alcanzaron niveles del 80%. Córdoba dispone de aproximadamente 11.000 plazas formales, distribuidas entre hoteles, hostels y alquileres habilitados. A esa capacidad se suman otras 4.000 plazas estimadas dentro del circuito informal. Desde la Municipalidad señalaron que algunos propietarios todavía no publicaron sus inmuebles o demoran la confirmación de reservas ante la posibilidad de obtener tarifas más elevadas a medida que se acerque la visita.

"Creemos que esta semana va a incrementarse todo", anticipó Fernández, al referirse a la evolución de la demanda de alojamiento. El municipio realizará un seguimiento diario de las reservas durante los días previos al evento para evaluar la disponibilidad de plazas y la evolución de los niveles de ocupación.

En paralelo, el Gobierno provincial trabaja en un relevamiento que incluirá la oferta de alojamiento de Villa Carlos Paz y otras localidades del área metropolitana.