Furor de alquileres en Luján por la visita del papa León XIV: piden hasta 24.000 dólares

A pocas cuadras de la Basílica, se consiguen viviendas para cuatro personas por valores que van desde los 4800 hasta los 16.000 dólares por una sola noche

La expectativa por la visita del papa León XIV a Luján, prevista para noviembre, ya comenzó a impactar en los precios de los alquileres temporarios. A pocas cuadras de la Basílica, se consiguen viviendas para cuatro personas por valores que van desde los 4800 hasta los 16.000 dólares por una sola noche, según se puede apreciar en diferentes plataformas de alquiler.

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Según el de Infobae en vivo, las tarifas corresponden a propiedades ubicadas en las inmediaciones de la Basílica o del centro de Luján. La contratación permite asegurar un lugar para pasar la noche en la ciudad, aunque no garantiza el acceso ni una ubicación desde la que se pueda ver al Sumo Pontífice durante su visita.

Entre las opciones relevadas se encuentra una casa ubicada a unos 700 metros de la Basílica de Luján, con un precio de 5760 dólares por noche para cuatro adultos, y que consta de dos dormitorios, living, un baño y cuatro camas. No se tratan de alojamientos de características lujosas, sino de hogares comunes ubicados en distintos barrios de la ciudad bonaerense.

¿Cuándo salen los alquileres en Luján por la visita del papa León XIV?

Otra de las alternativas ofrecidas dispone de estacionamiento y tiene un valor de 6480 dólares por noche. Cuenta con dos dormitorios, un baño y tres camas, una de ellas matrimonial. También fue detectado un departamento ubicado a unos 350 metros del centro de Luján, con un dormitorio, living, baño y cuatro camas, publicado por 4800 dólares la noche.

El incremento de los precios está vinculado con la expectativa que despertó la visita el Santo Padre, ya que muchas personas buscan hospedaje con la intención de llegar con anticipación y permanecer en la zona durante la actividad. El acontecimiento generará el desplazamiento de zonas vecinas e incluso de otras provincias.

La expectativa por la llegada del papa no se limita a los alquileres temporarios. La mayor circulación de personas podría generar un aumento en la actividad de otros sectores comerciales y de servicios de Luján, como estacionamientos, bares, puestos de comida y vendedores ambulantes.

Sin embargo, en sitios como Airbnb, alquilar una habitación privada desde el sábado 7 al miércoles 11 de noviembre puede costar desde 306 dólares hasta los 24.300 dólares, todo depende de la cercanía a la Basílica de Luján.





El impacto de la visita de León XIV

El movimiento también podría extenderse, además, a otros puntos relacionados con la agenda del Papa en la Argentina, como el Cottolengo de Don Orione, en Claypole, donde está prevista otra actividad y que también podría recibir una mayor cantidad de personas.

Según el relevamiento, servicios como baños, gastronomía y estacionamiento podrían registrar una demanda especialmente elevada durante la jornada.

La visita prevista para noviembre genera así una expectativa que comienza a trasladarse al mercado turístico local, con precios que muestran cuánto están dispuestos a pagar algunos visitantes por permanecer a pocos minutos de la Basílica de Luján.