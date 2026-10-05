¿Nuevo Feriado por el Papa? El pedido de PBA a Javier Milei y Jorge Macri

En el gobierno bonaerense, desde los ministerios de Seguridad y la Jefatura de asesores, trabajan a contrareloj para ultimar los preparativos de la distintas actividades del Papa en la provincia de Buenos Aires. La agenda oficial estima que León XIV tendrá dos jornadas en territorio provincial, siendo la primera de ellas el lunes 9 de noviembre que fue decretado “feriado nacional” por el Gobierno Nacional. En tanto, el miércoles 11, el Papa dará una misa en Luján en la que estiman que alrededor de 3 millones de personas concurrirían al evento católico.

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Será una de las actividades más destacadas del Sumo Pontífice. Ante dicha situación, el titular de Seguridad, Javier Alonso, solicitó que se decrete “feriado en Buenos Aires” también, ya que - al caer miércoles - “1.100.00 bonaerenses trabajan en Capital Federal” y generará grandes problemas de tráfico.

“Hay un 1.100.00 bonaerenses que cruzan a trabajar a CABA y ese movimiento lo vamos a hacer igual, y eso va a ser un problema para desplazarse. Y también va a ser un problema porque muchos bonaerenses van a querer concurrir a este actividad y no va a ocurrir”, explicó Alonso en la conferencia de prensa de este lunes en Casa de Gobierno y agregó: “seguiremos reclamando ante el gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires”, ya que “no es un tema menor esa cantidad de gente ante la visita del Papa”.

En concreto, el gobierno provincial plantea que, además del traslado de personas habitual por cuestiones laborales - a la basílica de Luján prevén que se trasladará 2,7 millones de personas a la misa; la misma cantidad de gente que peregrinó a Luján el fin de semana pasado. De decretarse feriado en CABA, el tránsito sería menor y aminoraría los problemas logísticos de una jornada especial y diferente.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso

La agenda de León XIV

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole (Almirante Brown) y presidirá una misa multitudinaria a las 11:30 frente al Monumento a los Españoles en Palermo. Durante esa misma jornada, mantendrá un encuentro con el sector laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con obispos en el Arzobispado.

La visita continuará el martes 10 de noviembre con el traslado del papa a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y recorrer la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de retornar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15.

En su último día de permanencia, el miércoles 11 de noviembre, el Santo Padre visitará el Complejo Penitenciario Federal y oficiará una ceremonia religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, para concluir su estadía a las 14:00 con su partida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima.