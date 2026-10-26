El Gobierno de Javier Milei enfrenta una semana marcada por las dificultades para consolidar la recuperación económicay por las expectativas del mercado ante el escenario internacional. En una entrevista radial, el Presidente reconoció quelos indicadores económicos no evolucionan tan favorablemente como esperaba, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió sobre los posibles efectos del contexto económico global. En el plano internacional, la atención de Milei se concentró en las elecciones presidenciales de Brasil, cuyo balotaje se celebró este domingo 25 de octubre entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, aliado político del mandatario argentino e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Tras la victoria de Lula en Brasil, Javier Milei reúne a su gabinete
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Hace 1 hora
Milei encabezará la reunión de Gabinete de este lunes
El presidente Javier Milei comenzará la semana con dos actividades importantes para este lunes, en Casa Rosada: encabezará, a las 10hs., la habitual reunión de Gabinete, pero antes, recibirá al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap.
Dunlap, nacido en Ottawa, Canadá, ejerce las funciones de superior religioso con sede en el Palacio Magistral de Roma, Italia y fue elegido el 3 de mayo de 2023 por el Consejo Pleno de Estado reunido en Roma, como el primer caballero profeso de ultramar y sin ascendencia noble en liderar la Orden.
Hace 2 horas
La agenda del gobierno
Al día siguiente, a las 17hs., Milei viajará a la provincia de Catamarca, donde participará de la inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, experta en extracción de hierro, cobre, aluminio, litio, bauxita, boratos y otros minerales esenciales para la industria y la transición energética.
El miécoles 28, a las 11hs. el Presidente participará de la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio, también de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el salar del Hombre Muerto, en la misma provincia. En el mismo evento estarán presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El jueves por la mañana, sin horario definido, Karina Milei, junto a Santilli y Caputo, asistirá a las Rondas de Negocios Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), en la Estación Fluvial de Rosario, provincia de Santa Fe, donde estarán empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pymes y cámaras empresariales, con el objetivo de “promover oportunidades de negocios y fortalecer la participación de la industria nacional” en los proyectos de inversión.
Con horario a confirmar, el presidente Milei viajará nuevamente a Neuquén para presenciar la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, que pertenece a la histórica congregación de la ciudad de Neuquén, dirigida por el pastor Hugo Márquez.
Hace 3 horas
La reelección de Lula: un triunfo épico que frena la hegemonía de Trump en la región
Lula logró una remontada histórica frente a Flávio Bolsonaro y conquistó su cuarto mandato presidencial. La movilización electoral, una agenda centrada en derechos sociales y el discurso soberanista frente a las presiones de Trump resultaron decisivos. El triunfo altera el escenario político regional, expone la apuesta fallida de Milei y abre una nueva etapa marcada por los desafíos de gobernabilidad.
Durante 37 años, la política brasileña obedeció una regla que parecía de hierro. En las siete segundas vueltas disputadas desde 1989, quien salía primero en la primera ronda terminaba en el Planalto. Nadie había dado vuelta ese resultado. La noche del domingo esa regla se quebró. Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, se impuso con el 51,75% de los votos contra el 48,25% de Flávio Bolsonaro, tres semanas después de haber quedado casi dos puntos detrás. Será el primer mandatario brasileño con cuatro períodos y asumirá el 1 de enero de 2027.