Tras la victoria de Lula en Brasil, Javier Milei reúne a su gabinete

Al día siguiente, a las 17hs., Milei viajará a la provincia de Catamarca, donde participará de la inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, experta en extracción de hierro, cobre, aluminio, litio, bauxita, boratos y otros minerales esenciales para la industria y la transición energética.





El miécoles 28, a las 11hs. el Presidente participará de la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio, también de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el salar del Hombre Muerto, en la misma provincia. En el mismo evento estarán presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El jueves por la mañana, sin horario definido, Karina Milei, junto a Santilli y Caputo, asistirá a las Rondas de Negocios Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), en la Estación Fluvial de Rosario, provincia de Santa Fe, donde estarán empresas inversoras, operadoras mineras, contratistas, pymes y cámaras empresariales, con el objetivo de “promover oportunidades de negocios y fortalecer la participación de la industria nacional” en los proyectos de inversión.

Con horario a confirmar, el presidente Milei viajará nuevamente a Neuquén para presenciar la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, que pertenece a la histórica congregación de la ciudad de Neuquén, dirigida por el pastor Hugo Márquez.