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Conflicto en Medio Oriente

Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

En VIVO - Actualizado hace 13 minutos

Las últimas noticias de hoy, lunes 26 de octubre, del conflicto en Medio Oriente. 

Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente atraviesa una nueva etapa de tensión ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar nuevos ataques militares contra Irán. La posibilidad de una nueva ofensiva se produce en un contexto de estancamiento de las negociaciones diplomáticas y de crecientes preparativos militares por parte de Washington e Israel. Mientras Estados Unidos sostiene que busca impedir que Teherán desarrolle armas nucleares, el Gobierno iraní responsabiliza a la administración estadounidense por las dificultades para alcanzar un acuerdo. Aunque Trump mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática, sus declaraciones incrementan la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y el riesgo de una nueva escalada regional.

La persistencia de las tensiones representa un desafío para la estabilidad de Medio Oriente y para la seguridad económica internacional, especialmente por la importancia estratégica del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz para el comercio mundial de petróleo. Una eventual reanudación de las hostilidades podría provocar nuevas represalias, ampliar el enfrentamiento a otros países de la región y generar consecuencias sobre los precios de la energía y los mercados internacionales. En este escenario, la comunidad internacional enfrenta el desafío de impulsar canales de diálogo que permitan reducir las tensiones y evitar una profundización de la crisis, mientras se mantiene la incertidumbre sobre las próximas decisiones de los principales actores involucrados.

Hace 16 minutos

Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su Gobierno evalúa lanzar nuevos ataques militares contra Irán, con la posibilidad de iniciar una ofensiva próximamente. El mandatario evitó confirmar si tomó una decisión definitiva y sostuvo que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático con Teherán.

 

Trump justificó la presión militar con el objetivo de impedir que Irán desarrolle armas nucleares y afirmó que las operaciones anteriores no garantizan que esa capacidad quede neutralizada de manera permanente
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