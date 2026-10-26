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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 26 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 5 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 26 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 26 de octubre

Este lunes, 26 de octubre, la actualización normal del dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, muestra un precio de compra de $1553.9 y un valor de venta de $1558.1, con una variación de 0,27%, en el marco del mercado de bonos.

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Este lunes, 26 de octubre, el dólar oficial del Banco Nación registra un valor de compra de $1500 y de venta de $1550, con una variación de 0,00% en la actualización.

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En el mercado informal, el dólar Blue se ofrece a $1545 para la compra y a $1565 para la venta, con una variación de 0,00% este lunes, 26 de octubre.
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