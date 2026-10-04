El emotivo momento de un cura con hinchas de Boca durante la Peregrinación a Luján

"¡Aguante Boca!": el emotivo momento de un cura con hinchas durante la Peregrinación a Luján.

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján dejó distintas postales emotivas durante su recorrido, pero una de las más particulares tuvo como protagonistas a un sacerdote y a un grupo de hinchas de Boca Juniors. En medio de la jornada, el cura se acercó al puesto que había instalado el "Movimiento La Boca es alegría" y bendijo los rosarios con los colores del club que estaban exhibidos, un gesto que generó la emoción de todos los presentes.

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En el video que circuló por redes sociales, se puede ver al padre acercándose al puesto y realizando una bendición sobre los rosarios del 'Xeneize'. Luego de finalizar la oración, cerró con un contundente "¡Aguante Boca!". La expresión provocó la emoción de los integrantes del movimiento, que respondieron al grito de "¡Gracias!".

La escena quedó registrada en un video que posteriormente fue compartido por la agrupación en sus redes sociales. "Y con la bendición del padre bostero", escribieron desde el "Movimiento La Boca es alegría" al publicar las imágenes en su cuenta de TikTok.

Boca, presente en la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

Los integrantes de la agrupación participaron del evento brindando asistencia a los miles de fieles que realizaron el recorrido. En su espacio ofrecieron agua mineral y manzanas a quienes transitaban el camino y también permitieron que los peregrinos se fotografiaran con réplicas de diferentes trofeos obtenidos por el 'Xeneize' a lo largo de su historia, entre ellos el de la Copa Libertadores.

Durante toda la jornada, los hinchas xeneizes utilizaron sus redes para mostrar distintos momentos de su participación en la peregrinación. Las fotos y videos reflejaron el paso de numerosos fieles por el puesto, donde además de recibir asistencia pudieron sacarse fotografías y llevarse distintos regalos relacionados con los colores de Boca. La lluvia y el cansancio tampoco impidieron que el espacio permaneciera activo durante el recorrido.

Una nueva Peregrinación a Luján en las vísperas de la llegada del Papa León XIV a la Argentina

La peregrinación de este año estuvo atravesada además por la expectativa que genera la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para las próximas semanas y que incluirá un paso por Luján. La convocatoria se realizó bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

La imagen peregrina de la Virgen partió el sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, para iniciar el recorrido de aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján. La celebración central se realizó este domingo a las 7 frente a la basílica.

Los rosarios con los colores de Boca Juniors bendecidos durante la 52° Peregrinación Juvenil a Luján / Crédito: @labocaesalegriamov (Instagram).

El posteo de la agrupación del "Movimiento La Boca es alegría"

"¿Y qué tiene que ver Boca con la peregrinación a Luján? ¡Todo!

Porque Boca es pueblo, es familia, es encuentro y es comunidad. Es mucho más que fútbol. Es estar presentes, acompañar, compartir y caminar junto a quienes necesitan una mano.

Desde Boca la Alegría Social también creemos que la pasión se demuestra en cada gesto, en cada abrazo y en cada paso que damos junto a nuestra gente.

Porque donde hay pueblo, hay Boca. Y donde hay solidaridad, también. Boca es alegría, es barrio, es familia y es pueblo".