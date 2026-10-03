Peregrinación a Luján 2026: los fieles ya partieron desde Liniers con la imagen de la Virgen

Una marea de fieles peregrinan hacía Luján con la imagen de la Virgen pese a la incesante tormenta que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde la iglesia de San Cayetano, en Liniers, la Imagen Peregrina partió pasadas las 10 de la mañana rumbo a la Basílica, mientras que ya se informó la llegada del primer peregrino a destino.

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Pese a que la peregrinación oficial inició a media mañana, durante las primeras horas de este sábado, grupos de fieles ya se concentraron alrededor del templo ubicado en el barrio porteño con paraguas y ropa impermeable. Aunque el temporal complicó el comienzo del recorrido, la marcha continuó durante la madrugada.

La 52.ª edición de la caminata se extenderá hasta el domingo y contempla un trayecto de unos 60 kilómetros hasta el santuario. El recorrido incluye los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes del arribo a Luján.

Está previsto que la misa central se celebre el domingo a las 7 en el templo religioso, momento en el que se espera que la mayor parte de los peregrinos hayan arribado a la Basílica.

García Cuerva pidió dejar de lado las divisiones

“No es hora de descalificación y de intolerancia”, sostuvo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en diálogo con A24 mientras acompañaba la Peregrinación Juvenil a Luján. El prelado dijo que el fenómeno religioso “no tiene tanta explicación, pero pasa” y ponderó la gran afluencia de jóvenes de diferentes parroquias a pesar de la adversidad del clima.

El arzobispo anticipó una concurrencia similar a la del año pasado, cuando arribaron más de un millón de personas al templo religioso bonaerense.

Un peregrino con la imagen de la Virgen de Luján.

Para el religioso, la visita del papa León XIV a la Argentina agrega un componente especial a la peregrinación y favorece el encuentro anual. “La oportunidad de recibir al Santo Padre es única”, enfatizó, mientras que destacó la esperanza y la voluntad de salir adelante del pueblo argentino.

Sobre la situación social, el referente religioso de alto rango de la Iglesia católica argentina dijo que el país arrastra una “deuda social” desde hace años y pidió vencer la cultura de la indiferencia y acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, entre ellos las personas sin techo, los enfermos y las familias que no llegan a fin de mes.

Peregrinación a Luján: recorrido, misa y trenes especiales

La 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a Luján se realizará este sábado 3 y domingo 4. La llegada a Luján se espera para el domingo a la mañana y la misa central frente a la Basílica, presidida por el arzobispo García Cuerva.

Para facilitar el traslado, Trenes Argentinos dispuso servicios adicionales del ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento durante todo el fin de semana. Las formaciones especiales circularán entre Moreno y Luján y tendrán parada en La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri y Universidad de Luján.

El operativo comenzó en la madrugada de hoy y continuará hasta el domingo. Además, habrá un servicio eléctrico especial de Moreno a Liniers a las 2:30 del domingo, con paradas intermedias. Los pasajeros que lleguen desde la Ciudad de Buenos Aires podrán combinar en Moreno con el servicio hacia Luján.