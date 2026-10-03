Ataques en Ormuz: proyectiles "no identificados" impactaron contra dos petroleros

Más temprano esta semana, Estados Unidos incrementó su despliegue militar en Medio Oriente con el envío de unos 9.000 efectivos a bordo de siete buques, entre ellos el portaaviones USS Theodore Roosevelt y el grupo anfibio USS Makin Island. El movimiento se produce mientras Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de intensificar los ataques contra Irán y continúan los contactos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo sobre el conflicto. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Irán y en todo Medio Oriente en El Destape.

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