Más temprano esta semana, Estados Unidos incrementó su despliegue militar en Medio Oriente con el envío de unos 9.000 efectivos a bordo de siete buques, entre ellos el portaaviones USS Theodore Roosevelt y el grupo anfibio USS Makin Island. El movimiento se produce mientras Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de intensificar los ataques contra Irán y continúan los contactos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo sobre el conflicto. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Irán y en todo Medio Oriente en El Destape.
Ataques en Ormuz: proyectiles "no identificados" impactaron contra dos petroleros
La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que los ataques sucedieron por separado.
Hace 1 hora
Ataques en Ormuz: proyectiles "no identificados" impactaron contra dos petroleros
La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que proyectiles "no identificados" impactaron contra dos petroleros en incidentes separados en el Estrecho de Ormuz.
07:36 | 02/10/2026
EE.UU. refuerza su presencia militar en Medio Oriente y crece la tensión con Irán
Washington envió unos 9.000 soldados a bordo de siete buques mientras Trump evalúa una nueva escalada contra Teherán tras las elecciones de noviembre.
08:09 | 01/10/2026
Trump confirmó que mandará tres nuevos portaaviones a Medio Oriente en noviembre
El gobierno estadounidense anunció que enviará tres nuevos portaaviones y dos grupos de desembarco a las inmediaciones de Irán para el mes de noviembre. Lo informó el Comando Central norteamericano a través de un comunicado.
11:23 | 30/09/2026
Ministros israelíes apuntan al "terrorismo" tras el desvío de un avión con 180 israelíes
Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich afirmaron que un terrorista intentó estrellar la nave con 180 israelíes a bordo, mientras la aerolínea Flydubai confirmó que los pasajeros están a salvo y que se investigan las causas del incidente.
10:49 | 30/09/2026
El petróleo cierra septiembre con alzas de hasta 14% por estancamiento de negociaciones
A pesar de la paulatina recuperación en los despachos desde Medio Oriente y la reactivación de puertos saudíes, la escasez de combustibles derivados y la negativa de Donald Trump a flexibilizar sanciones mantienen la presión sobre el mercado energético.
Imagen de archivo de un petrolero atracado en una terminal petrolífera marítimas cerca de Basora, Irak.
06:51 | 30/09/2026
Irán confirma que recibió la respuesta de EEUU a su propuesta de paz
Teherán informó que Washington respondió a su iniciativa para retomar las negociaciones, mientras EEUU amplía sanciones contra Irán y completa su retirada militar de Irak.
11:07 | 29/09/2026
Estados Unidos abandona sus últimas bases en Irak tras más de 20 años
La salida definitiva de las tropas norteamericanas fue festejada como una victoria por las milicias proiraníes. Dirigentes sunitas y analistas advierten por el riesgo de un peligroso vacío de seguridad.
Vehículos en una calle de Faluya, Irak
07:03 | 29/09/2026
Tras primeros contactos con EE.UU., Irán ratifica que mantiene su posición
Washington y Teherán dialogaron el lunes por separado con mediadores mientras evalúan una nueva ronda de negociaciones. El canciller de Irán ratificó que condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a que EE.UU. garantice el fin de sus ataques, de su bloqueo marítimo y su retirada de la región.
07:40 | 28/09/2026
En medio de la tensión, Trump anunció que sus funcionarios hablaron con mediadores de Irán
Horas antes, la prensa había adelantado que el canciller de Irán, Abbas Araghchi, se reuniría con funcionarios norteamericanos en Nueva York, ciudad en la que la semana pasada se realizó la Asamblea General de la ONU. Mientras, crece la tensión en el estrecho de Ormuz.
03:59 | 27/09/2026
EE.UU. denuncia que un grupo terroristas quiso atacar su base en Reino Unido
El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que los acusados fueron arrestados. Además, destacó el trabajo conjunto con el gobierno británico.
11:41 | 26/09/2026
Trump le respondió a la propuesta de Irán sobre Ormuz: "No es aceptable"
El presidente estadounidense Donald Trump le respondió a las autoridades iraníes sobre la propuesta que le presentaron para reabrir Ormuz en siete días. Volvió a decir que Estados Unidos tiene "el control total" del estrecho.
19:24 | 25/09/2026
Los combustibles aumentan 1% desde este sábado por los efectos de la guerra
Producto de la suba del barril, las naftas en surtidores subirán nuevamente. La volatilidad en el plano internacional impacta en el mercado argentino.
08:00 | 25/09/2026
Irán le acercó un plan de siete días a Estados Unidos para reabrir Ormuz
El gobierno de Teherán confirmó que le acercó "un plan de siete días" al gobierno de Estados Unidos para "garantizar la reapertura" del estrecho de Ormuz. La propuesta fue presentada por el canciller iraní Abbas Aragchi este jueves, durante su visita a Nueva York por la Asamblea de la ONU.
El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi.
20:03 | 24/09/2026
Milei se reunió con su "amigo" Netanyahu y le volvió a repetir su apoyo total
"Para mi, es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los líderes más grandes de toda la historia del mundo", le dijo el Presidente al primer ministro israelí, luego que lo elogiara. Sobre Netanyahu pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.
07:16 | 24/09/2026
Irán amenaza con extender la guerra hasta el océano Índico si Estados Unidos ataca
El régimen iraní advirtió que ampliará el conflicto más allá del mar Rojo ante una eventual ofensiva estadounidense.