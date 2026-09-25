Irán acusó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de usar su discurso ante la 81ª Asamblea General de la ONU para "justificar la guerra y la agresión". El viceministro de Exteriores iraní para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Qaribabadi, tildó de "criminal" al mandatario israelí y señaló que "la retirada de 77 delegaciones fue sumamente elocuente, mucho más que cualquier discurso". Netanyahu, que calificó de "cobardes morales" a quienes abandonaron la sala, reivindicó la presencia del "pueblo judío" en los Territorios Palestinos Ocupados y los Altos del Golán, rechazó las acusaciones de "genocidio" en Gaza y cargó contra la "dictadura asesina" de Irán, asegurando que "este régimen maligno caerá". Seguí el minuto a minuto del conflicto en El Destape.

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