Irán acusó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de usar su discurso ante la 81ª Asamblea General de la ONU para "justificar la guerra y la agresión". El viceministro de Exteriores iraní para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Qaribabadi, tildó de "criminal" al mandatario israelí y señaló que "la retirada de 77 delegaciones fue sumamente elocuente, mucho más que cualquier discurso". Netanyahu, que calificó de "cobardes morales" a quienes abandonaron la sala, reivindicó la presencia del "pueblo judío" en los Territorios Palestinos Ocupados y los Altos del Golán, rechazó las acusaciones de "genocidio" en Gaza y cargó contra la "dictadura asesina" de Irán, asegurando que "este régimen maligno caerá". Seguí el minuto a minuto del conflicto en El Destape.
Irán acusó a Netanyahu de usar la ONU para "justificar la guerra"
Teherán destacó la retirada de 77 delegaciones durante su discurso ante la Asamblea General.
Hace 1 hora
Irán amenaza con extender la guerra hasta el océano Índico si Estados Unidos ataca
El régimen iraní advirtió que ampliará el conflicto más allá del mar Rojo ante una eventual ofensiva estadounidense.
Irán advirtió que extenderá la guerra "hasta el océano Índico o más allá" si Estados Unidos lanza nuevos ataques, según declaró Yahya Rahim Safavi, asesor del líder supremo Mojtaba Jamenei. La amenaza se produce en medio de la disputa por el estrecho de Ormuz, el respaldo iraní a los hutíes en Yemen y el estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán, que mantienen la tensión militar y diplomática en la región. Seguí el minuto a minuto del conflicto en El Destape.
Hace 1 hora
El petróleo volvió a dispararse y superó los US$ 105 tras un ultimátum de Irán a EE.UU.
La falta de avances en las negociaciones diplomáticas en la ONU y la exigencia de Teherán de levantar el cerco marítimo en una semana reencendieron la prima de riesgo. Persiste la tensión en Europa por el futuro de las exportaciones de diésel.
Imagen de archivo de un petrolero atracado en una terminal marítima del sur de Irak, cerca de Basora.
Los precios del petróleo crudo registraron este jueves un fuerte salto superior al 2% en los mercados internacionales, revirtiendo la tendencia a la baja observada en las últimas jornadas. La disparada responde directamente al estancamiento de las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán en el marco de la cumbre de las Naciones Unidas, sumado a la filtración de un ultimátum enviado por el régimen teheraní que exige a la Casa Blanca el levantamiento inmediato de su bloqueo naval.
Hace 1 hora
Delegaciones de la ONU vaciaron la sala cuando Netanyahu dio su discurso
En reclamo por la crisis humanitaria que sufre Gaza a manos de Israel desde hace años, una gran mayoría de delegaciones se retiró del auditorio de la ONU cuando estaba por hablar Netanyahu.
La mayoría de las delegaciones de los países que participaban de la Asamblea General de la ONU se levantaron de sus asientos y abandonaron el auditorio cuando comenzaba a dar su discurso el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Esta reacción, que fue en protesta del genocidio llevado adelante en Gaza, provocó que el propio mandatario israelí se enoje y los trate de "cobardes morales".
Hace 13 horas
Milei se reunió con su "amigo" Netanyahu y le volvió a repetir su apoyo total
"Para mi, es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los líderes más grandes de toda la historia del mundo", le dijo el Presidente al primer ministro israelí, luego que lo elogiara. Sobre Netanyahu pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.
07:04 | 23/09/2026
Irán informó a EE.UU. sus condiciones para poner fin a la guerra
Teherán reclamó el fin de las acciones militares estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones económicas, además de la liberación de activos iraníes.
11:53 | 22/09/2026
Irán insinúa que habrá conversaciones con EE.UU. sobre Ormuz en el marco de la ONU
Teherán envió señales de apertura diplomática a la Casa Blanca para destrabar la navegación en el Golfo Pérsico. Coincide con la cumbre de Donald Trump con los líderes árabes y la reactivación del oleoducto saudí en el mar Rojo.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, saluda antes de partir hacia Nueva York, en el aeropuerto de Mehrabad en Teherán, Irán.
06:47 | 22/09/2026
Trump lanzó una amenaza en la ONU: Irán acepta un acuerdo poselecciones o lo "aniquilará"
"¿Haremos un acuerdo con Irán que les permitirá reconstruir el país mejor de lo que estaba antes o aniquilaré la República Islámica y lo haré rápido, sin permitirles matar y destruir personas y países de nuevo?", aseguró el mandatario estadounidense desde el estrado de la Asamblea General de la ONU.
12:27 | 21/09/2026
Irán advirtió que usará "armas estratégicas" si EE.UU. vuelve a bombardear su territorio
La Guardia Revolucionaria confirmó que se prepara para un conflicto prolongado frente al estancamiento del diálogo mediado por Pakistán. El Mando Unificado reivindicó el control sobre el estrecho de Ormuz.
11:08 | 21/09/2026
Advierten que Europa debe acelerar la electrificación y proteger su red energética
Durante un encuentro del Club Español de la Energía, referentes de la industria y analistas internacionales señalaron que la descarbonización cambia la naturaleza de los riesgos geopolíticos, pero reafirmaron que el petróleo y el gas seguirán siendo necesarios durante la transición.
07:37 | 21/09/2026
Nuevos ataques en el estrecho de Ormuz y crecen las tensiones
Al menos dos personas fueron heridas este lunes a causa del impacto de un "proyectil desconocido" en un buque que intentaba transitar por el estrecho de Ormuz.
10:45 | 20/09/2026
Irán advirtió a aliados de EE.UU. que habrá represalias si Trump vuelve a atacar
El mando militar iraní advirtió a las naciones de Oriente Medio que serán consideradas "cómplices" si Estados Unidos reanuda ataques de gran envergadura contra el país desde bases estadounidenses.
10:02 | 20/09/2026
Ucrania lanzó un masivo ataque sobre Rusia: 4 muertos y una refinería en llamas
El bombardeo fue con más de mil drones, que cayeron principalmente en la capital Moscú y la ciudad ucraniana ocupada por los rusos Jerson. Trump había anunciado que Ucrania no atacaría más infraestructura energética. ¿Qué efecto político tendrá este ataque?
reuters
16:09 | 19/09/2026
Hutíes atacaron la capital saudita y la petrolera Aramco con misiles y drones
Se observó una columna de humo cerca del aeropuerto de Riad tras varias explosiones y una alerta enviada a los celulares.
09:40 | 19/09/2026
Irán afirma que envió a EE. UU., vía Qatar, las condiciones para poner fin a la guerra
El vocero del Ministerio del Interior iraní, Ali Zeynivand, exigió que el gobierno estadounidense "cumpla con sus compromisos en este acuerdo". En paralelo, el ejército israelí profundiza sus ataques en Gaza y Líbano.
07:23 | 18/09/2026
Irán ataca un petrolero en Ormuz y EE.UU. amplía sus sanciones contra Teherán
Los Guardianes de la Revolución aseguraron haber interceptado un buque de bandera togolesa al que acusaron de realizar un “paso ilegal”. Washington, en paralelo, sancionó a una plataforma de criptomonedas y a personas vinculadas con Babak Zanjani.
11:09 | 17/09/2026
ONU alertó que hay evidencia para creer que EE.UU. cometió crímenes de guerra en Irán
El mismo grupo de expertos acusó al Estado iraní de cometer violaciones a los derechos humanos con su feroz represión contra las masivas protestas que sacudieron al país persa antes de la guerra.