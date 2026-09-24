Delegaciones de la ONU vaciaron la sala cuando Netanyahu dio su discurso

La mayoría de las delegaciones de los países que participaban de la Asamblea General de la ONU se levantaron de sus asientos y abandonaron el auditorio cuando comenzaba a dar su discurso el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Esta reacción, que fue en protesta del genocidio llevado adelante en Gaza, provocó que el propio mandatario israelí se enoje y los trate de "cobardes morales".

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Segundos antes de que Netanyahu diera su discurso ante la 81º Asamblea General de la ONU, en Nueva York, una gran mayoría de los representantes de los países presentes se pararon y vaciaron la sala. "Orden en la sala, por favor", decían por altoparlantes las autoridades del recinto.

Mientras las delegaciones seguían yéndose del auditorio y cruzaban gritos con el presidente israelí, Netanyahu tomó la palabra y, a diferencia de 2024, decidió confrontar con quienes lo critican. "Si hay algún otro cobarde moral que aún no haya abandonado esta sala, por favor, háganlo ahora", señaló.

Esta situación sucedió un día después de que en el salón de la ONU también hubieran fuertes reclamos contra Israel por la situación en Medio Oriente.

Los discursos contra Netanyahu

Durante este miércoles, varios jefes de Estado dedicaron parte de sus intervenciones a la situación en Gaza y expresaron su rechazo a la ofensiva de Israel. Entre ellos estuvieron el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario francés Emmanuel Macron y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Los mandatarios también respaldaron al vocero de la Autoridad Palestina, quien intervino al final y definió la cumbre como "el primer evento de alto nivel centrado en los niños palestinos en detención israelí". Durante uno de los discursos, los representantes de Israel se levantaron y se retiraron del recinto, al igual que sucedió este jueves.

Durante su intervención, Emmanuel Macron también se refirió a Cisjordania. "Miren lo que está pasando en Cisjordania donde día tras día estamos viendo violaciones", afirmó, y agregó: "¿Y en nombre de qué? Hamas nunca estuvo activo en Cisjordania". El mandatario francés puso así el foco en la necesidad de exigir "respeto" por el "legítimo derecho" del pueblo palestino “a existir".

"¿Qué vale nuestra credibilidad si no hacemos nada respecto a Gaza?", planteó Macron. "Hay quien afirma que se ha alcanzado la paz, pero eso no ha permitido que llegue la ayuda humanitaria. El espectáculo es vergonzoso. Deberíamos avergonzarnos todos", sostuvo.

Sus declaraciones fueron también un mensaje hacia el presidente estadounidense Donald Trump, quien desde el año pasado asegura haber garantizado "el alto al fuego necesario" entre Hamas e Israel.