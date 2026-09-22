Sin bilateral con Trump, un Milei aislado en la ONU hace foco en su agenda con Estados Unidos e Israel

Sin bilateral con el republicano, igualmente Milei hará foco en el aislamiento argentino: su agenda pasará por Estados Unidos e Israel.

Javier Milei no entró en la agenda robusta de bilaterales y reuniones de Donald Trump en el contexto de la Asamblea General de la ONU. En el Gobierno intentaron "vender" un encuentro entre ambos en el marco de la sesión extraordinaria de la iniciativa Escudo de las Américas (fue creada por el trumpismo para enfrentar a los carteles regionales de la droga asociados a Irán y China). Pero no fue ni será un encuentro oficial entre ambas partes.

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En estos encuentros habrá jefes de Estados de varios países latinos. Quienes forman parte del Escudo de las Américas son Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

Reunión Milei-Trump: la foto de pasillo que buscan presentar como cumbre

"Lo que está tratando de hacer Cancillería es presentar este encuentro como una concreción de una bilateral entre Milei y Trump y no va a pasar eso. De hecho, los operaron con algunos medios nacionales, pero no es así. Seguro tengan solo una reunión de pasillo, nada más. Que no vendan gato por liebre. Van a estar todos ahí y se van a sacar fotitos todos los presidentes. Pero eso no es una reunión bilateral", explicó una fuente diplomática a El Destape.

Marco Rubio y Benjamin Netanyahu: los únicos encuentros confirmados

Sin bilateral con el republicano, igualmente Milei hará foco en el aislamiento argentino: su agenda pasará por Estados Unidos e Israel. Por la tarde de hoy el mandatario nacional se reunirá con el Secretario de Estado, Marco Rubio.

El jueves, Milei se juntará con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Será su única bilateral. Se encontrarán a las 17 horas y media hora más tarde habrá un encuentro de Líderes de América Latina con el premier israelí.

Netanyahu, que afrontará varias protestas en Nueva York en su contra, tampoco logró tener una bilateral con Trump. El republicano tiene una agenda intensa.

La apretada agenda de Trump que dejó afuera al Presidente argentino

"En el Gobierno deben estar desesperados, no hay manera de bancar este viaje si no vuelve con una foto de Milei con Trump", explicó una persona que conoce las idas y vueltas en la Cancillería Argentina.

Trump se verá con Andy Burnham (primer ministro del Reino Unido), Zohran Mamdani (alcalde de Nueva York), Emmanuel Macron (presidente de Francia), Mette Frederiksen (primera ministra de Dinamarca), Jens-Frederik Nielsen (primer ministro de Groenlandia), Sanae Takaichi (primera ministra de Japón), Volodímir Zelenski (presidente de Ucrania), Delcy Rodríguez (presidenta encargada de Venezuela) y Xi Jinping (presidente de China). Milei allí no aparece.

Acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos: contradicciones internas, freno en el Senado y el rol de los laboratorios

Para colmo, en medio de la Asamblea General de la ONU, la agencia de noticias Bloomberg reveló que "el acuerdo comercial que Milei celebró con Trump se atasca: Argentina dice que no tiene los votos para ratificarlo y busca renegociar sus términos, pero Washington descarta reabrir el pacto".

En el Gobierno hay contradicciones sobre el tema. Ante El Destape, una fuente de Casa Rosada aseguró: "Es falso lo de los votos", afirmaron ante este portal. Otra fuente parlamentaria reconoció que es cierto: "Estamos con otros quilombos". Por su parte, Santiago Caputo, a través de su cuenta de X desmintió a Bloomberg: "Es interesante como las FAKE NEWS no tienen fronteras"

Hay una realidad: crecen los cruces por el tema patentes y el lobby de los laboratorios argentinos. La semana pasada, de hecho, se suspendió la comisión en el Senado que lleva este tema del acuerdo comercial con EEUU.